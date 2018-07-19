阿里投资苏宁体育，将共同耕耘体育赛事

7 月 19 日，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐 CEO 杨伟东在阿里大文娱和苏宁体育的战略发布会上正式宣布，阿里巴巴 战略投资苏宁体育。同时，苏宁 体育披露，已获得高盛、阿里巴巴、江浙两省的政府体育基金的 A 轮融资，融资金额达 6 亿美元。今年 4 月，曾有消息称苏宁体育已经完成 6 亿美元融资，由 高盛 、阿里领投，估值超过百亿。

苏宁体育是指江苏苏宁集团旗下苏宁体育产业集团，2016 年 6 月 6 日，苏宁体育以 2.7 亿欧元的总对价，通过认购新股及收购老股的方式，获得国际米兰俱乐部 70% 的股权。2017 年 2 月 18 日上午，苏宁体育集团在南京举办了“ 2017 苏宁体育盛典暨江苏苏宁足球俱乐部新赛季出征仪式”。

杨伟东表示，阿里巴巴对苏宁体育的投资背后是双方共同长期耕耘体育赛事的开始。另外，优酷将推出全新“优酷体育频道”，由优酷和 PP 体育联运，进行布局全面的体育数字内容矩阵。

据了解，一个月前，杨伟东曾透露今年的世界杯战役，阿里巴巴与苏宁达成合作，苏宁体育也参与了运营，世界杯开战前苏宁体育团队和优酷团队已经在一起办公。对于未来在体育领域是否有与苏宁进一步的合作，杨伟东当时曾表示，现在没有深入讨论这件事，但阿里巴巴和苏宁的合作应该是长期的。