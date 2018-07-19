高德、百度、腾讯地图：取消没必要的敏感权限获取

在上海市消保委公布地图类手机 app 涉及个人信息权限评测结果后，百度地图、高德地图、腾讯地图纷纷回应，将取消没必要的敏感权限获取。 据 澎湃新闻 报道，百度地图、高德地图、腾讯地图已经在 7 月 18 日的新闻通气会上针对评测中发现的问题进行回应，并在 7 月 19 日提交了书面反馈。

高德地图表示，在设备权限调取方面收到上海市消保委通知后，第一时间对产品进行了自查，并且正在紧急对相关权限申请进行下线处理，7 月 20 日发布新版本，取消涉及部分用户的获取手机联系人等权限申请。

百度地图表示，经内部评估，百度地图可以在后续版本中不再获取发送短信的权限，这也将导致短信分享的功能被去除。此外还将在现有的弹窗基础上，结合系统可实现情况进行功能升级，针对通讯录和短信这两个权限将进行单次授权的优化，百度地图将在随后的产品版本中持续完善。

对于旧版腾讯地图要求获取通讯录权限的行为，腾讯地图表示，这也是为了便于在用户分享位置时，能够在通讯录中选择一个联系人进行分享，目前这一功能已经下线。Android 版腾讯地图已经停止获取通讯录权限，iOS 将在后续版本中删除这一权限。

上海市消保委在 7 月 18 日公布了 2018 地图类手机 app 涉及个人信息权限评测结果 。结果显示，Android 系统中，腾讯地图获取敏感权限有 7 个，是所有参与评测地图 app 里获取敏感权限最少的；百度地图获取敏感权限 14 个，为最多；搜狗地图、高德地图、图吧导航获取敏感权限数量分别为 10 个、11 个、13 个。

上海市消保委表示，对百度地图、高德地图、腾讯地图的表态和措施表示赞赏，并敦促未参加新闻通气会的搜狗地图、图吧导航作出切实的改进。

图片来自 高德地图