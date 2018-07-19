京东到家“轻松购”、自助收银将进驻 100 商家 2000 门店 新闻



京东到家 近日宣布，其“轻松购”、自助收银系统已与绿地鲸选、福伴、加贝、鲜丰水果等超过 100 个零售商家达成合作，将快速落地超过 2000 个实体门店，覆盖北京、上海、深圳、石家庄、扬州、福州、宁波等全国 30 个主要城市。

此外，京东到家已与微信支付、京东支付达成合作，实现“刷脸支付”，全面升级消费体验。目前，与微信支付合作，具备“刷脸”功能的自助收银设备已在北京华冠部分店投入使用。

针对线下零售门店难以准确识别顾客画像的痛点，京东到家以“轻松购”和自助收银系统为核心，向商家进行门店赋能。以轻松购+自助收银为端口，能够有效帮助实体商家实现顾客的数据化，达成到店消费者从“来客”到“会员”的转变。

据悉，“轻松购”只需用户在逛超市时，使用京东到家小程序扫描商品条码，将商品自动添加到电子购物车列表中，在添加完所有商品后，用户一并进行线上付款，同时在出口处通过终端系统进行核销，就完成了全部购物过程。自助收银则通过收银设备代替人工收银，消费者在超市选购完毕，通过自助收银设备进行商品扫码与支付。

在用户购物商品较多和店内购物高峰期时，轻松购与自助收银帮助消费者免除了排队支付的环节，有效解决了实体店中的购物痛点。在与微信支付、京东支付达成合作后，在支付环节可以实现“刷脸支付”，即通过人脸识别技术完成线上付款，识别准确率达到 99.99% 以上，进一步提高收银结算的时效。

目前，京东到家与微信支付合作的自助收银设备已进驻北京华冠超市并投入使用，未来将快速向全国超过 100 个商家的 2000 余家门店铺开。

此前，京东到家“轻松购”与自助收银系统已在华冠、上蔬永辉、中商、大桥道、好收成等商家上线，并为门店带来亮眼效果：收银结算效率普遍提升了 40%，大大缓解了高峰时段收银排队现象；在中商平价南湖店，轻松购+自助收银订单量占比近 20%，人效得到大幅提升。

达达-京东到家 CEO 蒯佳祺表示：“京东到家助力门店实现触网升级，不仅帮助门店打造更加完善的线下购物体验，更通过一套完整的线上线下一体化和数字化的服务体系来帮助这些优秀的实体零售商彻底实现数字化升级、转型。我们将不断优化解决方案，为合作伙伴提供更有针对性的服务，实现共赢。”