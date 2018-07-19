欧盟罚谷歌 50 亿美元创纪录，亚马逊市值突破 9000 亿美元| 早 8 点档 新闻

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欧盟罚谷歌 50 亿美元

据路透报道，周三，欧盟反垄断监管机构对 谷歌 处以创纪录的 43.4 亿欧元（50 亿美元）的罚款，并命令其停止使用其 Android 移动操作系统来阻止竞争对手。这家美国科技公司表示，将对这一裁决提出上诉。

这一罚款几乎是该公司去年因其在线购物搜索服务而被罚的 24 亿欧元的两倍。

当然，对财大器粗的谷歌来说，50 亿美元罚款仅是其母公司 Alphabet 两周的营收，而且几乎不会影响其现金储备——1029 亿美元。但这可能会加剧欧盟和美国政府之间正在酝酿的贸易战。

根据市场研究公司 Strategy Analytics 的数据，Android 在全球智能手机市场的份额约为 80%，是针对谷歌的三宗反垄断案中最重要的。

亚马逊市值突破 9000 亿美元

受“Prime Day”全球购物促销活动强劲销售势头的推动，亚马逊股价今日再创新高，市值一度突破 9000 亿美元。

昨日， 亚马逊 股价收于 1,843.93 美元，创下历史新高，市值达到 8955.93 美元。今日，亚马逊股价以 1848.00 美元开盘，随后一度涨至每股 1855.982 美元，再创新高，市值突破 9000 亿美元。

虽然公司网站一度宕机，但亚马逊发言人周二早上表示：“到目前为止，Prime Day 在美国的销售额已经创下历史新高。尤其是前 10 个小时，销售额增长非常迅速，也超过了去年同期的表现。”

据调研公司 Coresight Research 预计，今年“Prime Day”全球购物促销活动的全球销售额最少将达到 34 亿美元，从而创下新纪录，并一举超越亚马逊“网络星期一”的销售额。

IBM 公布第二季度财报：净利同比降 3%

IBM 日前发布了 2018 财年第二季度财报。报告显示，IBM 第二季度营收为 200.03 亿美元，比去年同期的 192.89 亿美元增长 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%；净利润为 24.04 亿美元，比去年同期的 23.31 亿美元增长 3%；来自于持续运营业务的净利润为 24.02 亿美元，比去年同期的 23.32 亿美元增长 3%。IBM 第二季度调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价涨逾 2%。

eBay 第二季度财报：营收 26.4 亿美元 净利同比大增

eBay 今天凌晨发布了 2018 财年第二季度财报。报告显示，eBay 第二季度净营收为 26.40 亿美元，比去年同期的 24.19 亿美元增长 9%；来自于持续运营业务的净利润为 6.38 亿美元，远高于去年同期的 2900 万美元。eBay 第二季度调整后每股收益超出华尔街分析师此前预期，但营收和第三季度业绩展望均未达到预期，导致其盘后股价下跌 1% 以上。

彭博社：中兴通讯已全额偿还到期贷款

彭博社日前援引知情人士消息称，中兴通讯已全额偿还周三到期的贷款。这项贷款于 2014 年借入，总额达 4.5 亿美元。

中兴通讯在 6 月得到过银行对一项贷款条款的豁免，以使其避免违约。

此前，ZTE H.K. Ltd. 于 2014 年 7 月 18 日借入 4.5 亿美元 4 年期贷款，中兴通讯提供担保。牵头行为中银香港、法国巴黎银行、东方汇理银行和法兴银行。另有八家银行在一般银团贷款阶段加入。