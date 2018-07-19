超回路列车公司 Hyperloop TT 将在贵州铜仁建设一条测试管道 新闻

超回路列车公司 Hyperloop Transportation Technologies 今天 宣布 与贵州省铜仁市达成协议，双方将在铜仁建造一条测试管道，全长 10 公里，但具体选址暂时未知。不过需要注意的是，在如此短的距离内，管道中运行的超回路列车不太可能达到 Hyperloop 所承诺的最高速度。

当然，要在国内开展业务，必须要在中国大陆境内注册公司。作为协议的一部分，Hyperloop Transportation Technologies 将成立一家负责技术设计、提供专业经验，以及还要开发必要设备的公司。而铜仁方面将负责管道认证，并制定一系列法规并参与实际建设。至于该项目的投资，则是两方各占一半。

贵州的贵阳经济技术开发区于 1993 年成立，目前已经吸引了富士康、微软、华为、腾讯、高通和阿里巴巴等知名企业，现在找来 Hyperloop Transportation Technologies 这样的高新技术科技公司，一定会让人期待未来这地方的发展。

铜仁距离贵阳有大约 400 公里距离，HTT 首席执行官 Dirk Ahlborn 称同仁有着“独特的地形”。据称，选择该地点有助于该公司完善各项施工方法并开发出一套新的系统。

另一方面，拥有较成熟技术的公司，在国内研发更快速的交通出行方式，对民众来说也是好事吧。

题图：Hyperloop Transportation Technologies