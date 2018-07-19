InterValue：除了发币，区块链项目还能这样盈利 | 创业 初创公司报道

区块链

比特币、以太坊、EOS……目前行业内的著名公有链并不少，而相对出名的却并不多，比如动点科技此前采访过的 夸克链 、 Trustnode 等，区块链公链已经呈现“百团大战”之势。然而，即便如此，依然有不少企业前仆后继地投身于区块链公链创业，比如我们今天将要介绍的 InterValue 。

“现在市面上几乎 80% 的区块链企业都是在做应用，而 20% 左右的企业则在做底层公有链的开发。”InterValue 创始人 Barton Chao 意识到了区块链底层公链创业的火爆（或者说是泛滥），但他为什么还要创业做公链？InterValue 如何与其他公链相竞争？

好用的底层区块链

曹介绍，目前区块链底层公链其实并不完善，主要存在三大问题。“一是性能问题，现有主流的区块链方案很难解决高并发问题；二是易用性和可用性问题， 目前区块链的很多功能都还不够完善；三是安全性问题，目前的区块链存在着智能合约漏洞、交易环节漏洞、代码漏洞等诸多安全隐患。”

Barton Chao 认为，目前虽然有很多企业都在做区块链的应用，但由于底层公有链技术的缺陷，很多应用都有较大概率做不成。

因此，2017 年 7 月，Barton Chao 决定做一个足够优秀的底层区块链，为区块链应用提供必要而且完善的底层支持，而这便是 InterValue。 目前， InterValue 1.0 测试版也已经上线， Barton Chao计划今年年底左右上线 InterValue 4.0，即 InterValue 正式版。

Barton Chao 介绍，InterValue 最大的创新是他们的 HashNet 共识机制。InterValue 白皮书显示，InterValue 采用了新型增强式的 DAG 底层数据结构，而在共识机制上还将独创双层共识机制：基于增强 DAG 的 HashNet 共识和基于随机选择函数的拜占庭协商（BA-VRF）共识。而且值得一提的是， HashNet 是由 InterValue 团队原创的。

据了解，为解决传统区块链项目在高并发方面的缺陷，近几年，业内许多项目都开始尝试将没有挖矿、没有区块、没有交易费的 DAG 应用到区块链数据结构中，如 IOTA 和 Byteball 等就利用 DAG 成功构建了能够长期稳定运行的公有链，证明了 DAG 的技术先进性和性能。然而，DAG 也并非没有缺陷，比如就有不少人质疑这些 DAG 应用的安全性。随后，HashGraph 出现了， HashGraph 同样没有区块概念，交易跟交易直接组成 DAG，因此其已经满足了几十万的并发。然而，HashGraph 依旧不是最完美的。Barton Chao 介绍，HashGraph 共识在广域网环境中容易受到节点波动的影响，且容易被分割成多个子网等。

因此，InterValue 提出了 HashNet 方案：

据介绍，HashNet 采用分层分片共识机制。上层网络中的节点称为全节点，主要负责下层分片的建立、重组、新局部全节点的加入、退出，不参与全局共识，也不参与记账。下层网络中的节点称为局部全节点，形成各个分片，片内进行交易达成共识。

Barton Chao 表示，HashNet 保证系统能够快速达成共识，并可通过分片的方式不断提升系统性能，理论上交易速度可以无限提升。

区块链盈利不能全靠 token

据介绍，InterValue 团队在区块链领域具有多年开发经验，而 Barton Chao 本人更是于 2009 年便已经开始接触区块链，而当时比特币其实都还未正式推出，但中本聪的理念已经在技术圈里引起了轰动，而 Barton Chao 便加入了当时如火如荼的网络论坛讨论。

“我接触到区块链的第一印象就是觉得这比传统的那些中心化的数字货币项目更有机会成功。”Barton Chao 回忆对区块链的第一印象。

而此后，Barton Chao 便投身到了区块链的研究一发不可收拾。“创业之前，我做过很多区块链的实际落地项目，包括部分直播项目的区块链技术体系构建、关键数据上链、自动交易以及通用调用接口开发等，主要是做项目的技术支持。” Barton Chao 如此介绍。

“另外，我们在区块链多个关键技术，包括 P2P、密码学、编译器、大数据云计算都有比较得力的人。因此，我们的团队比较契合做底层。其实我们也接触过很多其它团队，总体来看，我们在技术实力方面可能是契合的，所以，我们来做底层设施还是有很大的成功希望。”据了解，InterValue 团队目前一共有 50 余人，其中开发人员 37 人，而且有 20 多个博士。

但从 2009 年开始，由于一直没有想好底层公链的使用价值和盈利模式，Barton Chao 表示虽然 InterValue 团队很早具备了做区块链底层的技术实力，但他们却一直没有动工。“很多区块链项目是想方设法让 token 升值，但我觉得这并不是一个长久的办法。”

直到后来，Barton Chao 终于明白，区块链的盈利空间更多在于后期基于区块链底层基础设施的软件应用上，“我们会基于 InterValue 做各个行业 DApp 应用，同时也鼓励其他第三方企业或个人通过 InterValue 开发他们的应用，如果能在 InterValue 上做出具有海量用户的应用，那 InterValue 便有了巨大的想象空间。”据称，InterValue 正在同步开发自己的区块链应用，并计划在 InterValue 正式版发布之后上线。“目前，仅仅在 InterValue1.0 测试版中也已经有了很多第三方开发者开发的应用。” Barton Chao 对 InterValue 的前景相当有信心。

另外，Barton Chao 介绍 InterValue 还将布局硬件设备等研发和销售。

行业发展早期，马太效应不大

显然，构建基于 InterValue 的应用生态是 InterValue 盈利的重要先决条件。而在构建生态方面，目前行业公认做的最好的其实是以太坊，虽然以太坊现在也面临数据吞吐量上的瓶颈，但以太坊其实也已经找到了解决方案，相信不久也会上线。那么，强者愈强的马太效应是否会妨碍包括 InterValue 在内的其他公链的发展？

对此，Barton Chao 认为，虽然以太坊在生态建设方面的确做的比较好，但目前行业还不太会被马太效应影响，至少影响不会那么大。

“另外，以太坊虽然也在利用分片的技术扩容，但由于目前在技术上没有一个好的办法给分布式的系统做全网同步的系统升级，以太坊分片的实现可能还是要通过分叉来实现。” Barton Chao 认为分叉其实是对区块链社区的重大打击，而 InterValue 则希望通过完善技术，尽可能地制止分叉的发生，这是 InterValue 的后发优势。

另外，跟操作系统一样，Barton Chao 认为未来区块链行业也不太可能出现一统天下的链。“首先在技术上，能够一统天下的链应该是在每个方面都做得比较极致的链，然而，不管是团队还是链本身，其实很难在每个方面都做得极致。而且技术只是一方面，更重要的可能是行业用户希望能有多个平台共存，大家希望在做应用开发时能有多个选项以供选择。”

当然，想要成为这几个最终的幸运儿自然也不容易，但 Barton Chao 坚信 InterValue 的未来终将不凡。