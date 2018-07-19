京东地图首次公开，专注机器人和无人驾驶应用

京东宣布推出专注机器人地图和智能驾驶数据应用的京东地图，京东地图已经向国家测绘管理部门提交了甲级导航电子地图制作资质申请，接下来将把高精地图的产品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和合作伙伴开放。

京东地图通过任务触发形式生产地图数据，一旦开始任务，就可以通过智能化的实景拍摄软件和完善的可视化验证工具，确保京东地图全流程自动化生产。结合大数据平台，将智能驾驶车辆在模拟行驶下的智能感知和决策状态进行三维可视化处理，以确保安全。

腾讯科技 援引京东 X 事业部京东地图负责人蔡金华称，目前面向机器人的地图服务已经成为最大的市场需求，厘米级高精地图需求将成为趋势，“京东地图将依托无处不在的地图采集、建图、运算能力，实现按天、按小时甚至分钟级的地图更新，针对不同对象、不同场景提供既有丰富度又有差异化的智能地图产品。”

京东 X 事业部此前已经研发出一批用于包裹配送的机器人，这些配送机器人的最高时速不超过 10km/h，体积最大的机器人单次充电续航可超过 50 公里。当时清华大学、长安大学和自动驾驶技术公司 智行者 也参与了这批机器人的研发。

图片来自 京东