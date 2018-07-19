极客修宣布完成 B 轮融资，由京东物流、爱回收领投 新闻

7 月 19 日， 3C 数码售后维修 O2O 平台极客修宣布完成 B 轮融资，由京东物流领投、爱回收跟投。此外，极客修平台还与 京东物流 、爱回收达成战略合作。据悉，极客修于 2018 年 1 月完成 A 轮 4500 万融资。

据了解，极客修于 2015 年 2 月由天极传媒集团创立并孵化上线，2016 年 9 月独立运营。极客修为 3C 数码售后维修 O2O 平台，采用类似滴滴打车的模式。平台采用指派单、抢单的方式为入驻平台的维修人员提供订单，并为普通消费者提供数码产品维修服务。目前，极客修除了提供手机维修的服务外，还提供平板、电脑以及智能机器人、智能跑步机、智能音箱等智能设备的维修服务。

为了规范维修人员服务质量，极客修还推出了极客学院服务，为刚入行从业人员提供培训服务。目前已经完成了重庆、广州、上海、北京培训基地的布局。本次与京东物流、爱回收达成战略合作后，还将为上述两企业的用户提供维修服务。京东物流的网点能帮助极客修扩展业务范围和提升服务效率，京东商城的流量能够帮极客修降低运营成本。

极客修 CEO 吴玮表示，公司经过了三年多的发展，已经完成了 58 个城市近 70 个维修中心的布局，借此次战略合作契机，B 轮融资后极客修会在更多城市扩张。此外，极客修宣布推出城市合伙人战略，计划在 2018 年完成 100 个城市入住的目标。

图片：极客修