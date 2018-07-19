罗技在 Rally 视频会议摄像头里融入了 AI 特性 新闻

在今天于上海举办的发布会上，罗技发布了新款视频会议摄像头。 罗技 CC4900e（Rally）摄像头 主打简单操作的视频会议体验，通过遥控器一键即可自动调整画面，让镜头将所有与会者收入画面，新摄像头还支持 4K。

独立式摄像头让 CC4900e 拥有会议摄像头产品中少有的设计感，该产品同时也是罗技第一款同时支持正放和倒置（配有倒置安装配件）使用的视频会议摄像头。罗技 CC4900e 支持 30 fps 4K 视频画质（1080p 和 720p 支持 60 fps）、15 倍变焦，视野达 90 度。与罗技的其他产品相同，新品也支持 USB 连接即插即用，兼容大多数主流视频会议应用，如 Skype for Business、Teams、Google Hangouts Meet 等。

罗技还在 CC4900e 融入了 AI。在 RightSight 摄像头控制技术的加持下，CC4900e 可实现镜头自动移动与自动变焦，能够将所有与会者收入画面中。在低光照或者明亮/背光条件下，新款摄像头搭载的 RightLight 技术可对光平衡进行优化，优先处理被拍摄者的面部细节。

另外，罗技还在发布会上介绍了已经发售的 SS100 传屏器。简单来说，这款产品可以将支持 HDMI 的设备的输出画面，经由 USB 投射至 PC 上，进而满足诸如游戏直播、远程医疗扫描画面浏览等的专业需求。当然，类似在视频会议中分享其他电脑画面的需求，通过 SS100 传屏器也可一并解决。SS100 传屏器售价 2499 元。

罗技 CC4900e 摄像头预计 8 月上市，售价有待公布。