Rolls-Royce 的这只小机器虫可以协助工程人员检修发动机 新闻

发动机制造商 罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）本周在法恩伯勒航展（Farnborough Airshow）上 展示了其对发动机维修未来的新愿景 。

作为其 IntelligentEngine 愿景（该公司今年早些时候在新加坡航展上宣布）的一部分，它展示了蛇形机器人和一群类似蟑螂的微型机器人的计划，这些机器人将协作在不拆开的情况下对发动机内部进行检修。

目前来说，这项技术都还不够成熟，无法付诸实践。但其理论运作方式是：

罗尔斯·罗伊斯与哈佛大学和诺丁汉大学（University of Nottingham）合作，正努力构建 10 毫米微型协作机器人——称为 SWARM——它将能够通过小型摄像机向操作员传输发动机内部的实时影像。

根据哈佛大学研究员 Sebastien de Rivas 在展会上发表的 声明 ，虽然将这些机器人缩小到如此之小的规模对公司及其合作伙伴来说是一个挑战，但这是哈佛大学研究人员 8 年来都在为之努力。

为了让 SWARM 进入发动机，这些小型机器人将搭乘 FLARE——内窥镜式蛇形机器人，其可在大型机械的角落和缝隙内滑行，并在所需检查点放置 SWARM。

除了这些雄心勃勃的计划外，罗尔斯·罗伊斯还展示了稍微成熟的技术，包括类似潜望镜的 INSPECT 机器人网络，该公司计划将其永久安装在发动机内以进行持续现场维护，以及在专业工程师的远程控制下，协助钻孔机器人完成复杂的维护任务。

这些工程技术的进步有助于提高大型产品的成本效益。以往的维护工作由内部传感器数据驱动并手动执行，这个过程可能会持续 5 小时，而对于像 SWARM 这样的机器人，整个过程可能 只需要 5 分钟 。