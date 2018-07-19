三星可能会在 2019 年推出可折叠屏幕手机 新闻

三星的 可折叠屏幕手机 或许明年就会问世。 华尔街日报报道称 ，这款手机代号为“Winner”，采用 7 英寸屏幕，并可像钱包一般从中间折叠。由于这款手机采用了两块屏幕，所以三星不得不为它装上更大的电池。据称这款手机的售价将超过 1500 美元（约 10080 元），将首先面向游戏玩家等比较小众的用户。

有关三星可折叠手机的传闻实际上很早就出现了。去年 10 月，三星的一项关于可弯曲手机的 专利 ，向我们展示了其产品化的可能性。三星甚至还表示它们正多次使用该设备。

2017 年 4 月，三星显示（Samsung Display）的首席工程师 Kim Tae-woong 表示，公司优先专注于无边框显示器，然后才会转向可弯曲屏幕的研发。虽然目前三星旗舰手机还没有完全达到“无边框”效果，但看起来该公司应该已经在着手可折叠手机的研发了。当时，三星表示可能会在 2019 年推出一款可折叠手机，与今天的报道内容大致相符。

去年 10 月，中兴推出了 双屏折叠手机 Axon M，其双屏幕可以同时显示两个应用程序，用户可以在更大屏幕上欣赏电影，或者完成一些轻量的文本工作。三星的可折叠手机定位或许和 Axon M 的不同，但这家手机厂商的未来产品还是值得期待的。

题图：IndVideos