云知声完成 13 亿元人民币 C 轮系列融资，将加大人工智能研发力度 新闻

物联网人工智能服务商 云知声 今天 宣布 完成 6 亿元人民币 C+ 轮融资。本轮融资由中国互联网投资基金领投，中金公司旗下中金佳成、建投华科旗下中建投资本跟投，汉能投资担任独家财务顾问。至此，云知声 C 轮系列融资总金额已达 13 亿元人民币。

云知声创始人、CEO 黄伟表示，“本次国家背景基金的集体入场，体现出国家对于物联网、人工智能行业的高度重视和大力支持，也进一步反映出市场对云知声领先的人工智能技术与商业化能力的肯定。”他指出，C 轮融资将主要用于加大人工智能关键技术研发投入及完善人才梯队建设，寻求公司在多模态、认知技术的持续突破并探索更多垂直行业与服务模式，挖掘新的业务增长点。

云知声本次 C+ 轮投资方均为国家背景基金。中国互联网投资基金是经国务院批准、由国家网信办和财政部共同发起的投资机构，战略出资企业包括中国工商银行、中国农业银行、中信国安、中邮人寿、中国移动、中国联通、中国电信等国资企业，基金规划总规模达 1000 亿元人民币；中金佳成是中国国际金融有限公司成立最早、最重要的 PE 投资平台，中金的主要股东为中央汇金公司；中建投资本为建投华科投资股份有限公司旗下的私募基金管理公司。

云知声专注于物联网人工智能服务，是一家拥有 AI 算法、计算能力、芯片能力全栈式技术链条的人工智能公司。在“云端芯”产品体系之下，云知声的 AI 技术已广泛应用于智慧生活（家居、车载、机器人等）和智慧服务（医疗、教育、司法等）等场景。

云知声的超算平台业务已打造了一亿亿次/秒浮点运算能力的人工智能超算标杆，正在为厦门市人民政府搭建并运营国内顶尖的人工智能超级计算中心。

该公司与国家及政府的合作不仅限于超算平台，未来还将在智慧交通、智慧医院、智慧城市等领域展开合作。

云知声营收已连续三年保持超 100% 的同比增长，2018 年收入规模预计将为去年的 300% 。

2018 年 5 月，云知声推出首款面向物联网的 AI 芯片——雨燕。在发布会上，云知声还公布了与京东智能的合作进展，双方基于各自资源及优势，将推动 AI 芯片在智能家居领域的应用。

附：云知声融资一览

2012 年 5 月，千万人民币天使投资

2013 年 6 月， 1 亿元人民币 A 轮融资

2014 年 12 月，五千万美元 B 轮融资

2017 年 8 月， 3 亿元人民币战略融资

2018 年 5 月， 1 亿美元 C 轮融资

2018 年 7 月： 6 亿元人民币 C+ 融资

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。