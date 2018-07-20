中国联通大变脸，乐视大厦改名 | 早 8 点档 早8点档



据 中国联通 披露，当日下午中国联通集团召开领导班子（扩大）会议，会上宣布李国华任中国联通集团董事、总经理、党组副书记，免去其中国邮政集团公司总经理、党组书记职务。

事实上，早在 20 年前邮电尚未分营前，李国华即已在邮电系统任职。在邮电分营期间，时任江西省邮电管理局副局长的李国华留在邮政系统，次年任江西省邮政局局长，6 年后出任国家邮政局副局长，2011 年出任中国邮政集团公司总经理。

乐视大厦改名「乐融大厦」，乐视要推出新品牌「乐融」

乐视近日宣布推出全新品牌「乐融」，将由乐视网董事长刘淑青出任乐融集团 CEO。

据介绍，乐融的业务主要围绕构建家庭生态，希望能利用旗下现有的资源（包括乐视网、超级电视和内容 IP 等），主打居家、社区、文旅三大场景，并引入腾讯、京东等合作伙伴，共同搭建一个平台。

沃尔玛考虑进军视频领域，全方位挑战亚马逊

据美媒 The Information 报道，亚马逊在美国及全球零售市场的占有率日渐扩大，对沃尔玛构成极大威胁。为与之抗衡，沃尔玛考虑推出类似奈飞（Netflix）提供的流媒体视频服务。此外，7 月 17 日，沃尔玛还宣布与微软达成五年战略联盟，开展“数字转型”，利用微软人工智能技术实现成本管理、业务版图扩张，冷冻、空调作业，供应链和物流运输改善等问题的优化。微软是全球仅次于亚马逊的第二大云解决方案提供商，现正在研发一种在商店购物无需收银员和排队结帐的技术，协助沃尔玛与亚马逊无人便利店对抗。上个月，沃尔玛已经推出一项个人购物服务，顾客可通过短信订购商品，送货迅速。但作为传统线下零售行业的沃尔玛要彻底转型仍需时日。

京东物流与中铁快运合作，“高铁生鲜递”项目正式上线



京东物流与中铁快运联合宣布“ 高铁生鲜递 ”项目正式上线。京东物流目前引进了多方优质服务商，致力于为生鲜寄递提供更丰富、更高效、更稳定的支持，从零售领域全链条为消费者提供更优质的服务。京东物流还表示希望和多方服务商拓展增值服务市场，与合作伙伴分享和实现“京东服务+”战略规划。

新东方在线启动香港上市计划，二度开启



其向港交所递交招股说明书于 18 日披露， 二度开启上市计划 。据悉，新东方在线自成立以来共获得三轮融资，合计 1.64 亿美元，曾于 2017 年 3 月在新三板正式挂牌，但不到一年时间摘牌。招股书显示，新东方在线的业绩大幅增长；在股权结构上，新东方为第一大股东，持有 66.72%；腾讯为第二大股东，其附属公司 image frame 占股 12.06%。同时在风险因素方面，新东方在线表示，其业务的成功主要取决于修读新东方在线、酷学英语、东方优播及多纳在线课程的付费学生人次及学生支付平台的课程费金融，这意味着新东方在线需持续吸引学生修读在线课程及增加平台消费，才能稳固业务和经营业绩。

奔驰因问题安全气囊将在中国召回 10 万余辆汽车

据国家市场监管总局消息 ，三家奔驰的中国合资公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自 2019 年 4 月 30 日起召回 106594 辆汽车。本次召回范围包括部分驾驶席、副驾驶席装配了高田公司生产的问题安全气囊的车辆。由于这种气囊装有未带干燥剂的硝酸铵气体发生器，而当空气囊展开时，气体发生器可能发生异常损坏，导致碎片飞出，伤及车内人员。这并非是第一起因高田气囊而导致的召回事件，雷克萨斯、本田、特斯拉等品牌皆发布过涉及高田问题气囊的召回公告。2017 年因高田气囊召回的车辆占总召回车辆的 48.3%。