以色列风投 Emerge 宣布推出新基金 Emerge Fund II，旨在推动以色列创新走进中国 新闻

7 月 20 日，以色列风投公司 Emerge 在北京召开发布会，宣布推出新基金 Emerge Fund II，该基金价值一亿美金，将聚焦于对最优秀的 以色列技术公司 进行投资，并帮助他们打开中国市场。

据了解，Emerge 公司由以色列前首席科学家的幕僚长兼高级顾问 Dovi Ollech 先生在 2016 年创立，旨在推进以色列科技创新公司的发展及其与中国的合作。“在中国作为世界领先科技驱动国家的快速发展过程中，以色列科技可以为之提供极大的帮助”Ollech 先生说，“以色列科技公司可以为中国市场提供多种可能性。基于 Emerge 在中以的深度关系网络，我们致力于发现可以为中国公司提供战略性收益并且为我们的投资人提供丰厚回报的创业公司”。

正是在这种愿景的吸引下，Emerge 吸收了不少中国的创始人以及投资人，其中就包括真格基金创始人徐小平、经纬中国创始管理合伙人张颖、元璟资本创办人&董事长, 阿里巴巴创始人之一吴泳铭, 以及傅盛、何小鹏、吴宵光、杨浩涌、周航和招商局集团等。

该公司于 2016 年发布了 Emerge Fund I，主要针对早期公司，并在短短两年内投资了诸如 Crosswise、Cognata、Aidoc 等公司，为 Emerge 带来了较为可观的收益。为了继续 Emerge Fund I 的成功，Dovi Ollech 宣布发起价值一亿美金的新基金 Emerge Fund II。

Dovi Ollech 表示，而此次新发布的 Emerge Fund II，将更有效地利用 Emerge Fund I 的成功策略，来创造一种投资模式，搭建一个囊括顶层企业家、投资人及为 Emerge 创造机遇的公司等组成的关系网络。Emerge Fund II 也会有选择性地投资一些后期阶段的公司，以寻求与中国公司并购的可能性。

另外，Emerge 还宣布前以色列首席科学家兼首相创新和技术顾问 Avi Hasson 加入 Emerge 担任合伙人。据了解，Hasson 先生在以色列政府高科技行业、风险投资及私营领域有着 20 多年的工作经验。除此之外，在 2011 年到 2017 年，他曾担任以色列首席科学家、总理创新和技术顾问。并曾任以色列顶级风险投资公司 Gemini Israel Funds 的普通合伙人。

注：资金额来自企业，动点科技不做背书。