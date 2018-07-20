印度政府压下了 Facebook 在该国推出 WhatsApp 支付服务的计划 新闻

据 彭博社 报道，知情人士透露，考虑到用户数据存储方式和其他若干问题，印度政府目前压下了 Facebook 计划在该国上下推出 WhatsApp 支付服务的计划。

印度电子和信息技术部（MEITY）要求 WhatsApp 和其合作银行提供更多关于支付系统的细节信息。据称，该部门还要求行业的支付监管机构——印度国家支付公司（NPCI）确认 WhatsApp 是否完全遵守其要求。

“我们正与印度政府、NPCI 以及众多银行，和支付服务供应商密切合作，以为更多人提供该功能，”WhatsApp 的发言人 Anne Yeh 说。

此次变故发生在 WhatsApp 卷入在印度关于私刑的争议后。该平台上有关儿童诱拐的篡改图片和虚假视频在农村地区传播广泛，致使二十多名印度人遭受鞭打和私刑。周四，MEITY 在声明中警告公司若不采取行动将面临教唆犯罪的起诉。WhatsApp 并未回应要求对政府部门声明评论的请求。

目前尚不清楚这起丑闻是否影响了 WhatsApp 推出新服务的审判流程。在合规标准中，印度中央银行最近要求支付服务须将客户数据存储在本地服务器上，以确保隐私和安全。此次面临的推迟可能会导致该公司遭遇本地支付领先企业 Paytm 和全球竞争对手——如 谷歌 旗下的 Tez 与瑞典的 Truecaller 的压力。根据此前的报道，WhatsApp 本打算于 6 月份在印度全国推出该支付服务。

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