Google 可能会在 5 年内让 Fuchsia OS 取代 Android 和 Chrome OS 新闻

Google 的 Fuchsia OS 在过去几年里一直很神秘。大约两年前，Google 开始悄悄地将代码发布到 GitHub 上，并于去年扩展了实际的 “Armadillo”系统 UI，但目前仍然没有任何关于该公司关于 Fuchsia OS 的计划消息。

据 彭博社 报道，Fuchsia 团队的目标是创造一个可以在所有 Google 设备上运行的统一操作系统，以取代 Android 和 Chrome OS，并驱动 Google 的所有智能家居硬件。据称，该团队希望在 3 年内推出由新操作系统驱动的家用设备，以便在未来 5 年内转向更大型设备（如笔记本电脑和手机）。

Fuchsia OS 可以实现比当前 Chrome OS 和 Android 之间更好的跨平台集成，与此同时安全性也是 Fuchsia 的核心，该系统可以帮助 Google 更好地与苹果的 iOS/macOS 策略竞争。

一位 Google 发言人称，“Fuchsia 是 Google 众多实验性开源项目之一。我们目前还没有提供有关该项目的其他详细信息。”此外，CNET 报道称 ，事实上 Google 的这一项目甚至没有正式的 5 年计划时间表，这与彭博社的报道存异。