软银旗下愿景基金寻求以 10 亿美元入股商汤科技 新闻

据彭博社报道，知情人士透露，软银旗下愿景基金计划向商汤科技投资近 10 亿美元，入股这家全球估值最高人工智能创业公司。据悉，愿景基金和 SenseTime 仍在完善交易条款，最终的细节可能仍会调整。商汤科技今年已经宣布了两次融资，总额超过 12 亿美元。

商汤科技拒绝对此置评。愿景基金尚未作出回应。

成立于 2014 年的商汤科技专注于计算机视觉和深度学习的原创技术，是全球领先的人工智能平台公司。目前，商汤科技已与国内外 400 多家知名高校、企业及机构建立合作，为其提供基于人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶等技术的解决方案。

早在 2014 年 11 月，商汤科技就获得了 IDG 资本的数千万美元 A1 轮投资，2016 年，完成 StarVC 的 1000 万美元 A2 轮融资。2017 年 7 月 11 日，其宣布完成 4.1 亿美元 B 轮融资，具体包括 B1、B2 两轮，B1 轮由鼎晖投资、万达集团、IDG 资本和 StarVC 联合投资；B2 轮由赛领资本领投，中金公司、基石资本、招商证券（香港）、华兴私募股权基金、晨兴资本、光际资本、尚珹投资、中平资本、东证资本、华融国际、东方国际、TCL 资本、盈峰控股、著名投资人梁伯韬等近 20 家投资机构、战略伙伴参投。今年 4 月， 商汤科技 宣布完成 6 亿美元 C 轮融资。紧接着 5 月，商汤科技宣布完成 6.2 亿美元 C+ 轮融资，估值超 45 亿美元