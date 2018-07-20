动点科技深度对话 Y Combinator：硅谷加速中国创新 新闻

国际上越来越多的评论认为中国正在摆脱科技创新跟踪者的角色，已经具备了实现跨越发展的基础和条件，正以赶超者的姿态，加快迈向世界创新中心。

在企业国际化的大趋势下，中国初创企业如何拓展海外市场，成功“出海”，真正把“中国智造”带给世界，就是一个值得深入探讨的问题。在这样的环境中，如何从国内外众多的加速器，孵化器中判断合适的机会，海外投资者如何看待中国的创业创新，什么样的国际趋势值得关注，都是创业者时刻关心的话题。

今年 5 月 19 日，立足硅谷世界闻名的科技创业孵化器 Y Combinator 在北京清华大学宣布了它的第一个中国项目——Startup School 北京成立。这家把 Airbnb、Dropbox、Stripe、Twitch 从一个雏型变成数十甚至数百亿美元估值公司的孵化器现在每年开 2 期训练营，从 2005 年成立至今一共孵化了 1773 家公司，市值总额超过了 800 亿美元，当中最值钱的 Airbnb 已经价值 310 亿美元。至于如何评估 YC 在中国市场的成功，除了有更多中国公司进入 YC 训练营外，YC 的野心在于孵化一个很高估值的公司。

作为中国和全球科技生态联系最紧密也是最全面的科技创业创新平台，动点科技一直致力于搭建中国创业者与全世界资源对接的窗口。7 月 29 日，动点科技资深作者 Daniel Hsu 将对话 YC 合伙人兼中国区负责人埃里克·米奇克维斯基（Eric Migicovsky），从以上话题切入，深度探讨中国初创企业如何利用孵化器、加速器、风投基金等外国资源进入海外市场。

此次，动点科技与 Eric Migicovsky 对话目的是希望帮助更多优秀的中国创业者接触到国际前沿的科技信息和业务动态，也帮助 YC 能够更清晰地了解中国市场并与优秀的中国创业者零距离交流。活动为全英文。

特邀嘉宾 Eric Migicovsky

Y Combinator 合伙人、Pebble 创始人。Eric 拥有加拿大滑铁卢大学系统设计工程学士学位。毕业后成立消费类电子设备公司 Pebble，如今成为 Y Combinator 合伙人。Eric 技术出身，且擅长于创业、电子商务等相关话题。

动点科技资深作者 Daniel Hsu

动点科技资深作者，跨国公司创新独立顾问，Chinaccelerator 导师，创业磨坊北京成员。Daniel 在多家不同的公司任高管一职，包括跨国公司（沃尔玛）、初创公司（D.light）以及创投基金和加速器（Village Capital）。在 Village Capital 工作期间，他致力于扩大企业合作，当时新客户包括微软、UBS、大都会人寿、Autodesk 等各行业的大型公司。目前，作为独立顾问，Daniel 致力于帮助跨国公司探讨创新空间，从而形成共赢合作。

活动流程

6: 30 – 7:00PM 注册，小食

7: 00 – 8: 00PM 深度对话

8: 00 – 8: 30PM 自由交流

活动地址

科技寺联合办公空间三里屯滚石店

朝阳区工体北路 4 号机电院三层

活动时间

18:30 – 20:30, 7 月 29 日，周日

门票：

80 元（包含饮料与小食）

报名网址：

http://www.huodongxing.com/event/8449510705600