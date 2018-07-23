阿里巴巴或将参与旷视科技超 6 亿美金的融资活动 新闻

据彭博社报道，阿里巴巴或将参与 AI 初创企业旷视科技超过 6 亿美元的融资活动。

据了解，自 2011 年成立以来，旷视科技 Face++是中国最早一批投身人工智能的公司，依托独创深度学习引擎 MegBrain 实现了人工智能技术工程化、产品化和产业化。其核心技术不仅代表中国入选 MIT TR 全球十大突破技术，更在 2017 年 MS COCO、Places 两项世界顶级竞赛中击败 Google、微软、Facebook，成为第一个获得多项冠军的中国企业。在产业发展上，旷视科技 Face++专注金融安全、城市大脑、手机智能三大领域，已完成包括“刷脸支付”、“城市之眼”在内的多个人工智能产品世界级首发。

马云曾在 2015 Cebit 展会开幕式上展示蚂蚁金服的最新支付技术“Smile to Pay”扫脸支付。在现场，马云用手机登陆淘宝， 选择商品之后，进入支付系统，确认支付后出现了“扫脸”后台认证，然后显示支付成功 。而马云使用的这个刷脸技术便是采用了旷视科技 Face++的技术。

近来旷视科技已获得多轮融资，创业之初获得了联想之星天使融资；2013 年获得创新工场百万美元 A 轮投资；2015 年获得来自启明创投、创新工场 2200 万美元 B 轮融资；2016 年获得建银国际、富士康集团新一轮融资；2017 年 10 月 31 日，完成 C 轮 4.6 亿美金融资，本轮由中国国有资本风险投资基金（简称“国风投”）领投，蚂蚁金服、富士康集团联合领投。