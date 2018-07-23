除了“王者”还是“王者”？过去五年中国“低头族”都在玩什么游戏？

根据 Newzoo 最新数据，2016 年，中国手游在 iOS 平台的总收入首次超越美国，成为全球第一手游大国。截至目前，中、美两国几乎平分全球市场的手游收入。App 市场中超过 70% 的盈收来自游戏领域，这意味着，中、美两国已成为 app 市场中最大的利润贡献者。

自 2014 年以来，中国游戏市场呈现了“井喷式”增长。专注苹果搜索广告和 App Store 数据优化的 AppBi 爱比 数据显示，2014 – 2017 年 iOS 平台中，中国游戏总下载量虽然没有太大的浮动，收入却翻了近 4 倍。2018 年 Q1，游戏类收入达 2,355,702,053.53 美元，几乎一个季度就达到了 2014 年全年的收入。

所有游戏发行公司中，腾讯几乎已绝对性优势占领了 top 20 付费榜单。2014 – 2018 Q1 付费榜单中，腾讯发行的游戏占比 50%，第二名网易占 18%，其余游戏公司占比均为个位数。腾讯和网易在游戏市场中占据了不可撼动的 “霸主地位”， 近几年，虽然爱奇艺等公司也大力加强了游戏开发，但是仍与腾讯、网易等第一梯队有所差距。

腾讯财报显示，2018 年 Q1， 腾讯利润上涨 61%，游戏成为最大的利润来源。手游利润上涨 68%，这些利润主要归功于《王者荣耀》。腾讯数据显示，该游戏平均每天都有两位数的用户增长。

王者荣耀热度下滑，其他游戏后来居上

目前，国内游戏市场最大的霸主为腾讯和网易。2016 年，《王者荣耀》一度达到巅峰。利润增长高达 29%。但是，近几年，随着政策限制、同款游戏频频爆出，《王者荣耀》的热度和用户购买度均有所下滑。与之相比，网易的《梦幻西游》呈现负增长，利润大不如前。





2018 年 Q1，由网易发行的游戏《决战！平安京-式神集合召唤》成为利润增长最快的游戏。在高增长的游戏榜单中，2018 年 Q1 相较往年腾讯、网易两分天下的情况更为多元化。一些创业型游戏公司均在榜单中有不错的表现。





腾讯发行的游戏中，表现最为出色的是《QQ 飞车》，利润总增长约 1.7 亿美元，增长幅度约 19%。目前，《QQ 飞车》的热度增长已超越《王者荣耀》，但是，《王者荣耀》仍有较大的用户基数。短期内，《王者荣耀》在 iOS 游戏榜单中仍是不可撼动的“霸主”。





收入增长，游戏种类却仍显单一

虽然中国游戏市场俨然已成为应用商店营收的中流砥柱，但是，中国市场的游戏种类和发行商仍显单薄。收入较高的游戏均来自腾讯、网易、爱奇艺、阿里巴巴等大平台。小型游戏公司大部分具有 BAT 背景。

纵观 2016 – 2018 Q1 年收入较高的游戏分布，仙侠类游戏仍是 top 20 榜单中数量最多的一类。海外版权购买、大 IP 改编也是高营收的方法之一。2018 年 Q1，几乎所有的高收入游戏均来自版权改编，并以仙侠类为主。相比之下，纯原创类游戏则显得力不从心，其他题材的游戏也在收入方面也表现平平。

虽然中国越来越多的游戏选择出海，但是，纯原创类、高质量游戏仍属于稀有。2018 年，中国手游人数预计将突破 5.5 亿，《王者荣耀》等现象级游戏带动了更多的玩家。然而，游戏创作市场无论从人才、还是商业架构，仍略显单薄。中国手游市场无疑是当今世界上最有红利的移动市场，手游开发者要想在激烈的竞争中杀出一条血路，大家可以善用数据支持产品优化、辅助市场决策，做到懂数据、懂 BI、懂运营、懂市场，更好地让自己的游戏在 App Store 中稳步上升，占领一席之地。

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