据彭博社报道，据知情人士透露， 软银集团 将于 2018 年底和印度初创公司 Paytm 合作，在日本启动移动数字支付业务。具体计划将在几天内公布。

消息称，目前已有数十名 Paytm 员工目前正在东京工作，为启动服务做准备。未来，该服务将广泛采用人工智能（AI）为移动支付和其它金融业务提供服务。此外，软银希望通过在日本的支付服务，可以为该公司将支付服务推向全球提供平台，因为软银总裁孙正义（Masayoshi Son）希望从全球消费者减少现金消费的趋势中获得一定份额。

据报道，对此消息，软银发言人拒绝置评，Paytm 也尚未回复。

Paytm，印度最大移动支付和商务平台。One97 通信是 Paytm 品牌的所有者，2017 年，他们通过出让 20% 的股份，从软银筹集 14 亿美元。此外，2018 年 4 月，软银集团又对 Paytm 投资 4 亿美元。届时，Paytm 的估值达到 19 亿美元。

而软银集团总部设在东京，旗下拥有日本第三大无线运营商，目前该公司准备扩大支付系统，以增加诸如贷款、保险和其他服务等金融服务。孙正义创建了世界上最大的科技投资基金，目前正寻求在数字支付领域攻城略地。

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