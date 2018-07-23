消息称特斯拉要求供应商返还现金以帮助其实现盈利 新闻

特斯拉最近提出了一个 不寻常的要求 ——要求部分供应商退回自 2016 年以来该公司支付给它们的部分款项。根据 华尔街日报 从特斯拉上周发给供应商的备忘录中得知的情况，特斯拉表示要求供应商退款以帮助其实现盈利。尽管特斯拉创始人兼首席执行官 Elon Musk 早些时候保证将在今年第 3 和第 4 季度盈利，但其动作却引发了公众对该公司现金流的担忧。

经过几个月的 Model 3 生产计划推迟，特斯拉最近达到了一个重要的里程碑，本月早些时候宣布它们达成每周 5000 辆的生产目标。

报道称，特斯拉的其中一位全球供应经理发来的备忘录显示，该公司要求供应商返还自 2016 年以来的“重大”款项。特斯拉称其不仅对公司运营极为重要，而且是一项公司的长期增长投资，也将使供应商受益。

特斯拉拒绝对报道中的备忘录发表评论，但表示正在寻求降低某些项目的价格，其中包括可追溯到 2016 年的一些项目以及部分尚未完成的项目。特斯拉还表示，备忘录等要求是汽车制造商与其供应商之间采购谈判的标准。

但如果特斯拉确实要求供应商返还资金以帮助其实现盈利，而不是降低未来工作的价格，则会增加外界对特斯拉现金流的质疑。这也可能使一些供应商不愿意与特斯拉合作。制造业顾问 Dennis Virag 表示，“这非常荒谬，只是表明特斯拉现在绝望了。他们担心自己的盈利能力，但他们并不关心供应商的盈利能力。”

题图：123RF