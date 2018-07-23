7 月 22 日，长生生物（002680.SZ）发布公告，回复深圳证券交易所的关注函。公告中，长生生物称，对于此次事件的发生感到十分的自责和愧疚。

公告还称，长生生物将引以为戒，举一反三，制定切实可行的纠正措施，进行彻底整改。此外，长生生物还称将密切跟踪事件进展，积极配合国家药品监督管理局、吉林省食品药品监督管理局等相关监管部门开展后续工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

不过深交所提出的 “ 根据《行政处罚决定书》，吉林药监局早在 2017 年 10 月 27 日已对长生生物予以立案调查，请说明是否存在信息披露不及时的情形”。长生生物称，2016 年、2017 年，百白破疫苗收入分别约为 0.37 亿元和 0.30 亿元，分别占公司当年营业收入的 3.62% 和 1.95%，未达到深交所《股票上市规则》9.2 条所述的 10% 比重，因此公司判断该事项不属于重大应披露的信息。

阿里和腾讯预计将以 25 亿美元收购 WPP 中国业务

据英媒报道，阿里巴巴、腾讯与华人文化产业投资基金（CMC）有意购买全球最大广告传播集团 WPP 中国业务 20% 的股份，目前谈判仍处于早期阶段。知情人士透露，此次谈判大约需要数月时间才能完成，预期业务估值在 20 亿到 25 亿美元之间。

四月，在公司任职长达 33 年之久的老将苏铭天爵士因个人行为不当接受调查之后卸任。WPP 目前正在寻求公司首席执行官的继任者。此次交易中，WPP 会将其中国业务代理全权交由一家新控股公司负责。

尽管 Interpublic、Omnicom 以及 Publicis 等企业都在中国拓展了业务范围，但是它们无一能像 WPP 这样将业务发展得如此全面。在公司内直接引进中国股东，将会是 WPP 发展本地化业务的其中一步。自从苏铭天卸任之后，公司仅处理了一项资产，即以 2.58 亿英镑出售了全球软件开发者 Globant。

然而，公司还计划出售数字广告公司 AppNexus 价值 2.28 亿英镑的股份。WPP 很有可能也会出售其他资产，包括青年文化媒体平台 Vice 的股份。WPP 的市场研究部门 Kantar 一直是众多私募公司关注的焦点，尽管出售该部门会影响到其他业务的出售，包括 WPP 在中国的业务。

波士顿动力公司将于明年 7 月年产 1 千台 SpotMini 机器人

波士顿动力公司表示，到 2019 年 7 月，将实现每年量产 1000 个紧凑型 SpotMini 机器人。

SpotMini 是 2017 年年底推出的，采用了其“大哥哥” Spot 的四足设计。该公司在其网站上强调，SpotMini 是“最安静的机器人”。该设备重量约为 30 公斤，充电时可以运行 90 分钟。

今年 5 月 ，波士顿动力公司创始人马克·莱伯特（Marc Raibert）表示，SpotMini 目前正在生产中，将于 2019 年开始销售。该公司计划在明年建造大约 100 个 SpotMini，以供商业使用，最终实现大规模量产。波士顿动力公司还没有确定价格标签，但是他们表示，最新的 SpotMini 比之前的迭代成本要少 10 倍。

波士顿动力公司成立于 1992 年，是从麻省理工学院剥离出的项目。在 Alphabet 旗下运行了一段时间后，于去年被软银收购。通过愿景基金，软银在机器人领域进行了大量投资。2015 年，该公司开始销售类人机器人 Pepper。

消息称：高瓴资本和阿里巴巴成中国铁塔香港 IPO 基石投资者

据彭博社报道，知情人士透露，高瓴资本和 阿里巴巴 旗下一家子公司已经成为中国国有无线基础设施运营商中国铁塔计划中香港首次公开募股 (IPO) 的基石投资者。 据悉，高瓴资本和淘宝中国控股有限公司等 10 家基石投资者已同意认购总计 14 亿美元的中国铁塔股份。中国铁塔计划从周一起接受投资者认购。此外，消息还称计划中的 IPO 筹资规模可能高达 80 亿美元左右。 据知情人士称，高瓴资本和淘宝中国分别同意投资 4 亿美元和 1 亿美元。其他基石投资者包括上汽集团、中国工商银行、 中国石油 天然气集团旗下关联公司。