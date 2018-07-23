小米任命颜克胜为集团副总裁，主要负责产品和服务品质

小米 集团董事长雷军今天发布内部信称，任命原手机部副总裁颜克胜为集团副总裁，兼任集团质量委员会主席，负责集团所有产品和服务的品质管理工作，并负责推动用户使用体验的持续改善工作。颜克胜直接向雷军汇报。

与此同时，雷军任命张健担任集团质量办主任，向颜克胜汇报。

雷军在内部信中表示：“质量是小米的生命线，我们要用品质的铁拳赢得市场。这是一场硬仗，也是一场持久战，除了死磕到底之外，没有捷径可走。小米集团上市后，我们的首要任务就是要全面提升产品和服务质量。”

颜克胜是小米第 53 号初创员工，于 2010 年 10 月加入小米任手机结构部总监，负责手机研发和创新；2013 年组建 SQE 团队，负责供应商质量管理；2015 年开始负责组建手机研发核心器件部；2016 年，组建小米手机质量部，负责手机部门质量开发和质量管理工作；2017 年，任小米手机部副总裁，质量委员会副主席，负责管理整个硬件研发团队和质量部、测试部、产品开发部、深圳研发中心，以及小米手机产品品质。颜克胜还主导了小米 MIX 的研发工作。

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