点融宣布正式推出区块链云服务平台，旨在降低区块链使用难度

7 月 24 日消息，近日，点融网 对外宣布，将面向市场提供区块链商业服务，包括区块链云服务平台、区块链应用开发和区块链专家咨询。而最新消息显示，目前区块链云服务 DBaaS 平台已经正式推出商业版本。

据介绍，DBaaS 平台可帮助用户用最低成本快速构建自己的区块链业务。

据了解，点融 DBaaS 平台将对每个符合标准的用户提供 3 个月的免费孵化使用期。在此期间，用户无需承担包括基础服务器设施在内的任何费用。对于正式用户，平台的收费模式会是以服务费 + 资源费的模式来收取。同时 DBaas 平台提供“种子用户计划”，针对早期的优质企业用户，将免除 6 个月的所有相关费用，帮助他们的区块链业务尽快落地。

据悉，点融 DBaaS 平台是一家支持跨云部署企业级区块链的平台，它为用户提供了丰富的可视化在线管理功能，可以降低企业使用区块链的门槛，帮助用户组建、参与和管理联盟链。

同时，点融 DBaaS 平台还创造了区块链客户端的方式管理联盟链相关私钥和证书，点融 DBaaS 平台不保存用户的任何私钥，最大程度地保障了用户区块链数据安全。

目前，点融 DBaaS 平台已经有几百个注册用户，其中包括金融、物流、智能硬件、新能源汽车、知识产权等行业用户及个人用户。