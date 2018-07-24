Facebook 在中国成立独资公司？ 新闻

Facebook 在中国好像有了新动作。根据 国家企业信用信息公示系统 ，名为“脸书科技（杭州）有限公司”的公司于 7 月 18 日注册成立，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），注册资本 3000 万美元，法定代表人为张京梅。在股东及出资信息一栏可以看到，股东为 Facebook Hong Kong Limited，100% 控股。

公开资料显示，张京梅于 2017 年 2 月加入 Facebook，职位为业务发展主管。张京梅此前在弘毅资本担任 PE 管理职位，在这之前她曾担任 PPTV 副总裁，在加入 PPTV 前，她曾任联想全球运营总监，时间超过 14 年。

去年 8 月，Facebook 在中国推出了图片分享应用 Moments 的中国版—— 彩色气球 ，这款应用的开发商为有格互联网科技，据报道这家公司去年 5 月获得 Facebook 授权，以开发这款中国版应用。

脸书科技（杭州）有限公司成立的消息，又一次引发公众猜测——Facebook 要进入中国了？

目前，Facebook 的主应用其它服务均无法在中国境内正常访问。类似彩色气球这样的工具类应用，在经过监管机构审核后，可以在应用商店上架供用户下载使用。

现在还不清楚 Facebook 及新公司的动机。

题图：123RF