物联网洗护服务平台轻氧完成 5500 万元 A+ 轮融资，海尔、58 领投 新闻

7 月 24 日消息，物联网洗护服务平台轻氧宣布完成 5500 万人民币的 A+ 轮融资，由海尔资本、58 产业基金联合领投。

创始人兼 CEO 张旭表示，海尔和 58 两大巨头的投资，不仅能够带来更多资源上的协同支持，也表明了对智能洗护市场的前景有着共同的认知。据悉，这轮融资主要用途是强化数据系统研发力量，引进更多优秀人才，同时加速业务扩张的全国市场布局。

海尔资本董事总经理张淼提到，洗衣养护作为集中式场景和社区服务最重要的一部分，此前在 O2O 的冲击下，并未产生本质性的变化，仍然是高价低质的服务水平。轻氧团队基于精细化的数据运营，通过智能硬件高效地连接用户，深度优化管理供应链，未来完全有能力在各个场景实现低价优质的物联网洗衣服务。

58 产业基金合伙人李纳认为，物联网洗衣是一个具备强线下流量的“存量+增量”生活服务化场景。随着物联网洗护行业规模化管理瓶颈的突破，自助洗衣基础设施及运维管理升级需求的不断加强，行业将呈现迅速发展的趋势。轻氧团队汇集了众多拥有行业经验和互联网运营能力的人员，通过对已有设备的智能化改造及多场景覆盖，有效地提升了供给端效率，是对传统洗衣场景的颠覆，让用户消费频次及额度不断释放。

成立于 2017 年 1 月的轻氧洗衣已先后获得原美团网 COO 干嘉伟、美团网联合创始人杨俊的天使轮投资，浅石创投领投，以太资本跟投的 Pre-A 轮融资，以及 IDG 资本领投的 A 轮投资，总融资额超亿元。

创始人兼 CEO 张旭原为美团网大区经理，e 袋洗 的合伙人兼洗护事业部总经理。核心团队来自于美团、e 袋洗、百度等互联网公司。轻氧洗衣已经进驻 800 多个不同的学校、酒店、工厂、公寓场景，超过 50 万的用户使用他们提供的洗衣、烘干、洗鞋等服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。