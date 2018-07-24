微软可能正在打造售价更低、基于云端的 Xbox 游戏主机 新闻

微软上个月在 E3 上透露其正在打造一个云游戏系统。今天的一篇报道称，Scarlett Cloud 系统只是微软下一代 Xbox 战略的一部分，而且它也很有意义。

据 Thurrott 所说 ，微软的下一代 Xbox 将有两种版本。一个将是传统的游戏主机，游戏在本地进行运算处理，另一个系统将是一个低功耗的系统，它将通过云端传输游戏——很可能通过微软的 Azure 云服务。

该云端传输系统仍将具有本地处理能力，这部分是为了抵消本地控制与流式传输相关联的延迟。显然，游戏的一部分将在本地运行，而其余部分将流式传输至系统。

云端传输版 Xbox 可能会比传统 Xbox 的售价低得多。微软已经以微薄的利润率来销售 Xbox 系统，依靠游戏和在线服务的销售来盈利。报道中谈论的流媒体服务将进一步利用这种模式，同时微软可能也会在其中加入它们对云计算的深刻理解。

一些公司尝试过云传输视频游戏。Onlive 是第一个，虽然在一段时间内比较成功，但它 最终还是失败了 ，后来在 2012 年 以 480 万美元的价格卖身 。索尼提供了大量的 PS2、PS3 和 PS4 游戏库，用于通过其 PlayStation Now 服务进行云端串流。英伟达今年进入云端游戏市场，并通过 GeForce Now 提供云游戏服务。不过这些都是上述公司的副业。

索尼和任天堂不像微软在全球范围内部署了云计算平台，如果微软推出云端服务，它可能会改变游戏市场格局并迫使竞争对手对业务进行重新评估。

题图：TechCrunch