假的，三星并没有在波罗的海三国接受加密货币支付

最近 我们报道了 有关三星在波罗的海三国接受加密货币支付的消息，但今天早些时候三星回应表示那是谣言。

三星发言人在发给 Hard Fork 的邮件中称，这一传闻不属实。

根据之前的报道，三星通过与加密货币支付公司 CopPay 合作，前者立陶宛分公司为立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的消费者提供加密货币支付方式，初期支持的加密货币为比特币（BTC）、达世币（DASH）、以太币（ETH）、莱特币（LTC）、新经币（XEM）、瑞波币（XRP）和 Steem，消费者可使用上述加密货币购买平板电脑、笔记本电脑、家用电器和智能手机等产品。

这一所谓的合作关系是通过 CopPay 的 Medium 博客宣布的，但帖子随后被删除。虽然有多家区块链媒体报道此事，但其中一些也已经悄然删除相关文章。

在 Hard Fork 的这篇报道发出后，CopPay 首席执行官 Ina Samovich 联系该媒体坚称其与三星的合作关系是真实的，并指责此次与未透露品牌“经销商”之间的沟通事故。

“经销商与我们公司签订了协议，并在过去两周内完成了几笔交易，”Samovich 说。 “因此，我们可以证明加密支付方法被使用并且是由 CopPay 提供支持的。我们不知道经销商没有告知总部它们与我们的合作事宜。”

与此同时，三星继续坚持认为没有这项合作。

题图：123RF