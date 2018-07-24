三星、小米领衔 2018 Q2 印度智能手机市场，前五厂商占超 80% 份额 新闻

根据 Counterpoint 的最新报告，印度智能手机市场在今年第一季度的持续增长势头后，第二季度增长速度同比回升至两位数（18％）。

分析师 Anshika Jain 表示，“印度智能手机市场在本季度恢复了两位数增长，预计全年也可能会以两位数增长。本季度的增长主要得益于新推出的在线和线下渠道的强劲促销活动。”

Jain 同时评论道，随着前 5 名玩家的市场份额超过 80％，印度本土和小型企业被迫改变策略，包括调整渠道和产品策略，同时减少 SKU。此外，本季度开始的手机部件关税增收政策，迫使体量较小的玩家延迟他们的产品发布。

2018 年第 2 季度，三星、小米、vivo、Oppo 和荣耀（华为）位列智能手机市场份额前 5 位置，这 5 家公司的市场份额总计达到 82%。上一季度印度智能手机市场销量最高的前 5 名机型分别是红米 5A、红米 Note 5 Pro、三星 Galaxy J6、红米 Note 5 和 vivo Y71。

由于 Galaxy J6、Galaxy J2 2018 和 Galaxy J4 等型号的强劲表现，三星在 2018 年第 2 季度以 29％ 的市场份额重新夺回领先优势。

小米在 2018 年第 2 季度创下了印度市场有史以来最高的出货量纪录。这一增长可归功于其强大的产品和供应链战略，使其能够推出比竞争对手更长上架期的产品，以及重要的 10000 印度卢比以下产品（低于 150 美元）细分市场。最近，随着小米向印度的多渠道战略转变，该公司在线下部分的份额有所增加。

由于新产品推出、名人代言等，vivo 的出货量得以增加，其 V9 成为有史以来最受欢迎的 V 系列智能手机。

2018 Q2，Oppo 推出了其子品牌 Realme，其产品独特的工业设计和老客户的反馈以及与亚马逊的合作，使得 Realme 迅速占据整个智能手机市场 1％ 的份额。

一加（284％）、荣耀（188％）和小米（112％）是 Q2 发展最快的智能手机品牌。

由于苹果的分销策略发生了变化，因此其季度增长放缓。除此之外，其印度组装动作仍然没有加快步伐，这意味着该公司仍然依赖进口在印度进行销售。苹果本季度的市场份额为 1％，为近阶段历史最低水平。

题图：123RF