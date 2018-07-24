特斯拉或推出自己的智能手机 新闻

SlashLeaks 最近曝光的一张带有特斯拉 logo 的手机背壳和屏幕保护膜图片，这让外界猜测生产电动汽车的特斯拉将可能推出一款智能手机。被曝光图片下方的说明显示，这款产品被命名为“Quadra”。

￼根据曝光的图片，这款产品将采用与 iPhone X 类似的刘海设计，屏幕边框也非常窄，背部左上方的缺口可以放下一组双摄像头部件，中间则有一个巨大的特斯拉 logo，以及看起来像是“G4”的文字，继续往下看则是一条切口，这可能是扬声器的位置。

有趣的是，在 SlashLeaks 上的两条评论都猜测这款产品可能与中国智能手机厂商有关，其中一种猜测是这款产品可能是特斯拉与第三方手机厂商合作推出特别版本，同样是汽车厂商的保时捷、兰博基尼此前分别与中国手机厂商华为和 OPPO 合作推出了特别版本的手机。

不过特斯拉最近的确在中国市场动作频频，早在 7 月初就有消息称，特斯拉首席执行官 Elon Musk 将前往上海出席政府组织的一场活动 ，随后特斯拉 在上海建超级工厂 的消息也浮出水面，在不久后，特斯拉还表示已经在北京设立 全国第一家科技创新中心 。

图片来自 123RF