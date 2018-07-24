小米在国际市场推出 A2 和 A2 Lite 两款新手机 新闻

小米 今天在西班牙发布了新手机小米 A2 和 A2 Lite。

西班牙？没错，国际增长是小米业务的一个主要部分，因为它已经是一家上市公司了。这两款新手机将在 40 多个国家推出，包括西班牙、法国、意大利和其他 11 个欧洲市场。

小米 A2 和 A2 Lite 都运行 Android One 系统，也就是说你在它们身上见不到类 iOS 的 MIUI，另外，两款手机通过 USB Type C 接口充电。5.99 英寸屏幕的 A2 是更高级的选择，采用骁龙 660 处理器和 4GB/6GB RAM，存储容量为 32GB、64GB 或 128GB。其正面是一颗 2000 万像素前置摄像头，背面则是 2000 万像素加 1600 万像素双摄镜头。

A2 Lite 是更经济的选择，搭载骁龙 625 处理器，3GB 或 4GB RAM 以及 32GB 或 64GB 存储空间。这款手机配备了较小的 5.84 英寸屏幕，背面是 1200 万像素加 500 万像素双摄镜头，前置镜头 500 万像素。

A2 的售价为 249 欧元起。根据 RAM 和存储空间区分，A2 Lite 将以 179 欧元或 229 欧元的价格出售。