网剧《白夜追凶》被指侵犯著作权，优酷、编剧韩冰被起诉

北京 海淀法院 通过官网发布消息称，此前优酷播出的网剧《白夜追凶》被认为侵犯陈琼琼同名剧本著作权，陈琼琼将《白夜追凶》编剧韩冰（笔名指纹）和出品公司优酷信息技术（北京）有限公司诉至法院。海淀法院日前受理了此案，并在进一步审理中。

原告陈琼琼表示，其与韩冰在 2012 年 4 月开始以刑侦为题材共同创作剧本。经多次修改，同年 8 月完成了该剧本的故事大纲和前四集的剧本创作，但一直没有找到合适的制片人，该剧本的后续创作被搁置。

由优酷信息技术（北京）有限公司担任制片者并署名由“指纹”编剧的网剧《白夜追凶》2017 年 8 月 30 日开始在优酷视频网站播出。陈琼琼发现，网剧《白夜追凶》的故事大纲与前四集与其剧本《白夜追凶》高度相似。

原告陈琼琼认为，两名被告侵害了其作为剧本《白夜追凶》合作作者的合法权益，要求两名被告停止侵害剧本《白夜追凶》的著作权，同时判令被告韩冰在新浪网、优酷网、搜狐网、凤凰网显著位置赔礼道歉并在其微博发表经原告认可的声明；判令优酷信息技术（北京）有限公司消除影响并在新浪网、优酷网、搜狐网、凤凰网显著位置及其官方微博、《白夜追凶》官方微博发表经原告认可的声明，并由其官方微博、《白夜追凶》官方微博转发被告韩冰的道歉声明。

《白夜追凶》由潘粤明、王泷正、梁缘等人主演，2017 年 8 月 30 日开始通过优酷播出，这部网剧在豆瓣上的评分高达 9.0，美国视频流媒体服务 Netflix 此前购买了《白夜追凶》的海外发行权，并在全球 190 多个国家和地区上线这部网剧，这也将是首部正式在海外大范围上线的中国网剧。

图片来自 优酷