路透：清华紫光将以 26 亿美元收购法芯片制造商 Linxens 新闻

据 路透社报道 ，知情人士透露，中国最大的芯片制造商清华紫光已经签署了一项协议，将以大约 22 亿欧元 (约合 26 亿美元) 的价格收购法国智能芯片元件制造商 Linxens。对此，清华紫光与 Linxens 暂无回应。

清华紫光集团成立与 1988 年，是 清华大学 为加速科技成果产业化，成立的第一家综合性校办企业。 1999 年，紫光集团发起设立紫光股份有限公司，并于同年 11 月成功上市。紫光股份聚焦 IT 服务领域，着力打造“云—网—端”产业链，向云计算、移动互联网和大数据处理等行业应用全面深入，核心业务覆盖硬件、软件、技术服务，是集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，能够为大型客户的信息化需求提供完整的 IT 服务。

清华紫光致力于减少对外国技术依赖，近年来清华紫光积极追求海外收购，同时在国内建立产能。 清华紫光将在南京建立造价 300 亿美元的内存芯片生产系统，建成后将成为中国最大的生产基地。

Linxens 成立于 1979 ，总部位于巴黎，生产对智能卡和电子阅读器通讯至关重要的连接器。Linxens 还为非接触支付、存取等应用生产天线和智能卡预层压产品 ( inlays )。据报道称，Linxens 的年销售额 5.35 亿欧元，在全球 9 个生产基地雇佣了 3500 名员工。此外，Linxens 还在中国、新加坡以及泰国开设了办事处。

知情人士称，为了资助这笔交易，紫光集团与四家银行达成协议，获得了 15 亿欧元 (约合 17.5 亿美元) 的过桥贷款。达成交易后，这将是紫光集团两年内的首笔海外投资。