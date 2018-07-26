消息称拼多多 IPO 定价 19 美元，Facebook 股价盘后暴跌超 20% | 早 8 点档 新闻

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传拼多多 IPO 定价 19 美元 认购已超募 20 倍

7 月 26 日消息，财新日前报道，接近 拼多多 项目的市场人士称，拼多多本次美股 IPO 认购已经超募 20 倍，最终将按照发行价定价区间的上限 19 美元/ADS 定价。

该人士透露，富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构参与认购：“由于超募倍数较高，拼多多有权行使提价 20% 的权利，也就是把每 ADS 定价调整至 22.8 美元，但拼多多创始人黄峥坚持以 19 美元定价。”

昨日早间，自媒体“IPO 早知道”发文称，拼多多 IPO 定价 22.8 美元，相当于 288 亿美元市值。拼多多本次 IPO 发行价格区间为 16-19 美元，由于获得超过 13 倍超额认购，公司决定在价格区间上限的基础上再上调 20%。

拼多多将于今日在美股正式上市，并将通过远程在上海陆家嘴举行敲钟仪式。

Facebook 二季度财报堪忧，Facebook 盘后暴跌 23%

由于 Facebook 的业绩令人失望，其股价周三盘后交易重挫 20%，扎克伯格的财富骤然缩水 168 亿美元。如果跌势持续到周四收盘，那么他在彭博亿万富豪指数中的排名将从第三位下滑至第六位。这也将抹去扎克伯格今年以来 137 亿美元的财富增长，令他的财富缩减至不到 700 亿美元。

Facebook 报告，第二季度营收和日均活跃用户低于分析师预期。Facebook 第二季度营收增长 42%，至 132 亿美元，低于分析师预估的 133 亿美元。该公司正在竭力应对欧洲的新数据法规，以及对其内容政策和隐私问题的批评。

财报公布后的电话会议上，Facebook CEO 扎克伯格预计，今年下半年公司整体营收增长将进一步收窄，第三和第四季度增长将出现高个位数的降幅，未来数年，预计营业利润率将介于 30-39 个百分点的中部区域。

盘后公布财报后，Facebook 股价急跌，跌超 10%。扎克伯格上述表态后，Facebook 盘后跌幅超过 23%，一度跌破 167 美元，较收盘跌超 50 美元。当天 Facebook 股价收涨 1.32%，收报 217.5 美元，市值达到创纪录的 6298.181 亿美元。

高通第三财季营收 56 亿美元，净利润同比增 41%

高通今天发布了 2018 财年第三财季财报。报告显示，高通第三财季净利润为 12 亿美元，比去年同期的 9 亿美元增长 41%；营收为 56 亿美元，比去年同期的 54 亿美元增长 4%。高通第三财季业绩超出华尔街分析师预期，对第四财季的盈利展望也同样超出预期，推动其盘后股价大涨 5% 以上。

PayPal 第二季度营收 38.57 亿美元 净利润同比增 28%

支付服务提供商 PayPal 今天公布了 2018 财年第二季度财报。报告显示，PayPal 第二季度净营收为 38.57 亿美元，比上年同期的 31.36 亿美元增长 23%，不计入汇率变动的影响为同比增长 22%；净利润为 5.26 亿美元，比上年同期的 4.11 亿美元增长 28%。PayPal 第二季度业绩超出华尔街分析师预期，但第三季度营收展望未达预期，从而导致其盘后股价大幅下跌近 6%。

LGD 二季度巨亏 2.67 亿美元

LG 在今年第二季度销售额出现大幅度下降，幅度达到 15.4%。

目前行业内人士认为 LGD 的亏损主要来自于液晶业务的不景气，特别是液晶电视市场受中国企业竞争压力较大，同时在 OLED 产品上缺乏小屏 OLED 的成品，导致在小屏市场无法与三星的 AMOLED 相竞争。

不过目前 LGD 已经获得苹果的青睐，并成为继三星后又一家 OLED 屏供应商。不过在新品上市前 LGD 将继续面对亏损的局面。

AMD 第二季度营收 17.56 亿美元 同比扭亏

AMD 今天公布了 2018 财年第二季度财报。报告显示，AMD 第二季度营收为 17.56 亿美元，比去年同期的 11.51 亿美元增长 53%，比上一季度的 16.47 亿美元增长 7%；净利润为 1.16 亿美元，相比之下去年同期的净亏损为 4200 万美元，上一季度的净利润为 8100 万美元。AMD 第二季度业绩超出华尔街分析师此前预期，从而推动其股价在盘后交易中大幅上涨 5% 以上。