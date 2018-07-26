拼多多正式登陆纳斯达克 新闻

北京时间 7 月 26 日晚，拼多多正式登陆纳斯达克，交易代码“PDD”，发行价定为 19 美元。

今日晚间，拼多多在上海陆家嘴进行远程敲钟仪式。在仪式前的发布会上，拼多多创始人、CEO 黄峥表示，平台目前活跃买家数量已达 3.44 亿。根据该公司此前提交的 招股说明书 ，平台至 2018 年 3 月 31 日的 12 个月中的年活跃用户达到 2.95 亿，照此计算，拼多多在今年 2 季度获得了 4900 万的活跃用户增长。

在发布会上，黄峥表示，拼多多将成为一个网络虚拟空间和现实世界融合的“新空间”，在这个空间里，物质消费与精神消费有机结合，用户可以用最划算的价钱买到理想的商品，并在过程中收获快乐。同时，供给两端的链条被压缩，批量定制化大规模实现，社会资源的无谓损耗持续降低。

“如果以传统企业类比，这个空间应该是 Costco 和迪士尼的结合体，它不光提供超高的性价比，更将娱乐性融入每个环节。”黄峥说。

黄峥还说在“欣慰于成绩的同时，我们也在时刻自省与反思”。他表示拼多多“只是一个 3 岁的孩子”，身上有“很多显而易见的问题”，眼前充斥着“可见的危险与挑战”。

拼多多计划通过美国上市筹集高达 16.3 亿美元的资金。拼多多估值有望达到 200 亿至 240 亿美元之间。

拼多多用拼团的形式，消费者可以以更低的价格购买商品。通过这种模式，拼多多迅速成为中国发展最快的电商独角兽之一。自 2015 年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016 年该公司收入为 5.05 亿元人民币，2017 年全年收入为 17.44 亿元人民币。拼多多 2018 年 Q1 收入为 13.85 亿元人民币，同比增长 37 倍。

今年 4 月，拼多多完成金额达 30 亿美元的新一轮融资 ，由腾讯领投，红杉资本参与了本轮融资。

题图：123RF