CoinDesk 第二季度区块链报告：比特币、以太坊交易活跃度下降 区块链

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用币圈的说法，如果你是 HODLing，那么第二季度会是一个痛苦的时期 – 但如果你是 BUIDLing，第二季度则是一个富有成效的时期。

这可能是 CoinDesk 的 2018 年第二季度区块链报告中最大的收获。

连续第二个季度，区块链行业受负面的市场指标所困。这些下行趋势中的大多围绕交易活动，其中包括大部分交易对（Trade Pair）交易量的下降。然而，在交易所数字之外，加密货币的使用和开发人员工作的推进，比特币和以太币都取得了里程碑式的进展。

这次发布的区块链发展报告还提供了 100 多个行业新闻和数据的幻灯片分析，讨论了市场对公共区块链的兴趣，以及本季度末与比特币进行对比的十大数字货币快照。

这份报告还提供了深入探讨了比特币和以太坊的季度利息，随后是新闻和数据，突出了交易、ICO、SAFT、风险投资、分布式账本技术（DLT）、安全漏洞、51％ 攻击、法规等方面的发展。诉讼、公司发展、就业以及对 EOS 为期一年的 ICO 和随后推出的 EOS 区块链的密切关注。

以下是报告中的一些关键部分：

比特币（Bitcoin）

交易所的比特币交易活动在本季度有所下降，加密到加密交易量、法币到加密交易量和总交易量的加权组合下降了 26％。第二季度，对比特币的链上交易兴趣也有所减少，下降了 28%。矿工收入（-22%）和费用（-19%）也有所降低。

哈希率（Hash Rate）– 用于反转交易成本高昂的计算能力，这是区块链安全性的一个关键指标 – 逆转下降趋势，但增长放缓（第二季度为 +26％，而第一季度为 +47％）。

不过，当比特币熊市继续存在时，开发活动不会受到干扰。

隐藏在使用比特币区块链的负面趋势背后是重要的发展新闻：链上交易下降的部分原因是因为闪电网络（Lightning Network）的增长。

实际上，支付渠道的使用 – 两方之间的小型、频繁交易是在链外进行的，区块链保留用于最终结算在第二季度蓬勃发展，因为闪电网络将其解决方案推向某些扩展问题。

以太坊（Ethereum）

以太坊（ETH）的交易活动（以太坊网络的原生货币）下跌了 37％。以太坊的区块链使用的水平与第一季度大致相同，而第一季度本身也是创纪录的季度。不过矿业收入增长了 22％，相当于向矿工支付了超过 11 亿美元，可这依然比本季度比特币的矿业收入少了 3 亿美元。

更多重大事件发生在以太坊的网络和交换利益之外。 在监管方面，ETH 最终得到了一些澄清：美国证券交易委员会的一位官员宣称，目前形式的 ETH 并非证券。

电脑工程师和以太坊联合创办人 Vitalik Buterin 在报告中分享了被称为分片技术的缩放解决方案的细节，以及更多关于以太坊的未来。

投资

针对区块链行业的投资持续蓬勃发展，项目筹款规模以及产品结构的复杂程度也显著增加。

平均 ICO 规模稳步增长，从 2017 年第三季度的 600 万美元增长到第四季度的 1600 万美元，到 2018 年第一季度，这一数字达到 3100 万美元，到 2018 年第二季度为 3900 万美元。第一季度和第二季度的数据分别得到了第一季度 Telegram（17 亿美元）和第二季度 EOS（42 亿美元）大型 ICO 的提振。

然而，值得注意的是，2017 年末的峰值过后，每月关闭的 ICO 总量达到稳定水平，因此较大的融资来自总体较少的项目。 这些趋势合在一起，或许表明了赢家通吃环境的开始，大型项目吸引了大部分投资资金。

一些 ICO 法律的复杂程度也在增长。新的法律结构允许经认可的投资者通过使用未来代币简单协议（SAFT）进行投资，将注册证券的传统法律基础设施与加密 ICO 的某些功能结合起来。

来自美国证券交易委员会 EDGAR 数据库的数据显示，有 37 家公司提交了包含“未来代币简单协议”的文件。这些 SAFT 在三个月内共筹集了 3.04 亿美元。

态度调查

CoinDesk 的调查揭示了密切关注比特币的人群的特殊性。

第二季度末出现的神秘哈希“21e8”似乎暗示着比特币创造者可能是超凡脱俗的存在。在态度调查中，CoinDesk 向询问了他们所认同的几种关于这个现象的解释。

在 1200 多名受访者中，有多数人表示他们认为比特币的 2100 万供应上限和称为 E8 的物理理论的明显提法出现在哈希中，这只是一个巧合。此外还有 25% 的人表示不明白问题是什么意思。

虽然只有 3% 的人认为时间旅行可以解释这一现象，但这还是比那些认为比特币遭黑客攻击的人（2％）高一个百分点。

虽然人们对这个问题的回答可以被视为一种幽默，但这也表明区块链社区中有更多人认为时间旅行是比比特币黑客行为更为合理的一个解释。

数据和分析由 Peter Ryan 和 Adam Hart 提供。

更多内容可以在 CoinDesk 的 2018 年第二季度区块链报告 中找到。

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