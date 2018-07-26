“中国 WeWork ”获 5 亿美元 B 轮融资，挚信资本、软银集团等领投 新闻

共享办公空间公司 WeWork 今日 宣布 中国 WeWork 获得由挚信资本、淡马锡控股、软银集团、软银愿景基金及弘毅投资领投的共计 5 亿美元 B 轮融资。此次融资将进一步加速 WeWork 在华业务增长，为更多中国会员及创造者提供无与伦比的设计、科技、体验及本土社区。

在过去的两年里，WeWork 为分布在三个城市、40 个办公地点，共计约 20000 名会员提供社区、文化以及服务，帮助启动和扩展他们的业务，促进创新。2017 年 7 月，WeWork 宣布成立 中国 WeWork，A 轮融资由弘毅投资和软银集团投资 5 亿美元，专门用于加速 WeWork 在中国的业务扩张。

WeWork 联合创始人兼首席执行官亚当·纽曼（Adam Neumann）表示，此次投资将帮助公司继续深耕中国市场，为中国的创造者、中小型企业及大企业提供支持。“我们已经在中国打造了一支出色的团队，帮助中国企业走出去、海外企业引进来。”

此前有消息称 ，软银集团正与 WeWork 洽谈一笔投资，这笔交易将使 WeWork 估值达 350 亿到 400 亿美元。

WeWork 成立于 2010 年，总部位于美国纽约，主要为初创公司、微商企业等提供办公场地。截止目前，WeWork 在中国共拥有 40 家办公地点。WeWork 表示今年将进入更多中国城市，包括杭州、深圳 、成都等地。

题图：WeWork