小米小爱音箱发布一周年，累积唤醒超 20 亿次 新闻

今天是米家生态链现如今一个重大入口，小米 AI 音箱上线一周年的日子。作为去年 7.25 小米手机发布会上的”one more thing”，小米 AI 音箱公布了它最新的用户数据，其中一个数字让人瞩目——它的累计被唤醒超过 20 亿次。

巨大的数字背后代表着小米 AI 音箱背后的整个小米生态链军团以及用户对智能音箱的认可和依赖性。设置闹钟、播放音乐、记时提醒、找手机、听戏曲、播放控制、自然声音、备忘记录……小米 AI 音响提供的丰富功能可以让每个家人都用得上——小米电视、智能灯泡、空调、插排、电风扇、智能开关、扫地机器人、空气净化器、温度湿度传感器、窗帘……小米 AI 音箱几乎可以控制整个家庭中的智能产品。只需要动动嘴，你的家你说了算，未来就在眼见。

再来看官方披露的更多数据：小米 AI 音箱已经控制了近 1 亿次智能家庭产品，每天有 78 万人次通过它在操作家里的智能家电。截止目前，小米 AI 音箱每日播放音乐时长 5100 万分钟，用户累积播放时长超过 10000 年。同时在小米 AI 音箱 的「训练计划」中，已经有超过 4000 万人次参与了这项「全民 AI 训练」计划，这也让「小爱同学」越来越聪明，面对人类错综复杂的问题，它也能回答的巧舌如簧。

最后的好消息是在小米 AI 音箱一周年之际已实现了「现货供应」，通过 小米商城 、小米之家、小米有品、京东、天猫、苏京均可现货购买。