凝聚共识持续创新——2018 亚洲智能硬件大赛火热招募中 活动

亚洲智能硬件大赛

从全球整体趋势来看，生活智慧化与生产智能化需求正驱动智能硬件市场日益繁荣，技术突破与融合创新孕育着发展新机遇。可穿戴设备、智慧城市、智能交通、医疗健康、无人系统等为代表的智能硬件，与互联网、云计算进行紧密结合，实现了从产业爆发初期的“原始生长”到“成熟发展”的升级转变。“互联网+智能硬件”影响也迅速向工业、医疗、交通、农业等各领域进行广泛的渗透扩散。

亚洲智能硬件在全球浪潮的推动下可谓“后来者居上”，中国大陆及港台地区、日本、韩国、新加坡、印度、马来西亚等新兴之国以摧枯拉朽之势迅速攻下了智慧智能高地。

据印度《经济时报》一项研究显示，印度已经成为亚洲最受欢迎的创新目的地，也是全球第三大创新目的地。 印度不仅成为思科、高通技术公司、通用电气 3M 公司、小米、三星等众多科技巨头关注的焦点，IDG、富达、Accel Partners、淡马锡等国际风险资本也在加大力度寻找印度的投资机会。近期，印度最大移动支付和商务平台 Paytm 将与软银集团合作，预计年底在日本启动移动数字支付业务。由此可见，印度正努力打造一个智能数字化的社会，并培养整个国家的创新精神。

对于新加坡，其政府早在四年前就提出了“智慧国”的概念，根据《联合早报》报道，新加坡在全球首 20 个智慧城市 (Smart City) 当中排名第一，超越了英国伦敦、美国纽约和韩国首尔。 将于 2018 年完成，虚拟新加坡是一个雄心勃勃的项目，智能化硬件与新加坡 3D 模型的结合将合力打造智慧化城市。此外，新加坡国家研究基金会在去年推出了“国家人工智能核心”，旨在凝聚政府、科研机构与产业界三大领域的力量，促进人工智能的发展和应用。

目前，日本的某些科研已经做到了世界第一，比如大数据云计算、新材料、资源再利用能源存储、机器人、高科技硬件等。Yamanote Line 是环绕东京市中心的环线，也是世界上最大的交通基础设施，其由物联网和传感器技术支持，实时收集和分析火车和铁路的数据，可以智能化的检测微小变化并提前预测故障。此外，日本政府在去年公布人工智能产业化路线图，计划有阶段性的利用人工智能大幅提高制造业、物流、医疗和护理行业效率。

作为亚洲智能创新强国，预计在 2018 年，中国智能硬件全球市场占有率将超过 30%，产业规模有望达到 5000 亿元。《中国制造 2025》、《中国机器人产业发展规划》等文件的发布，在政策层面上给予国内硬件企业大力支持，而智能硬件企业也将不断创新人机交互模式、完善智能化性能。在政策、技术及经济等因素的驱动下，中国智能硬件市场规模将迅速扩大。深圳作为中国硬件智能之都，相关业务企业超过 1600 家。在去年，华为以 2177.7 亿元收入位居国内百家科技企业名单榜首。

可见，在当前科技生态圈中，不论是最热门的 AI 还是传统的技术，都无法脱离智能硬件单独存在。 作为中国极具国际影响力的科技创新平台，动点科技依托自身丰富的国内外资源，在上海市杨浦区人民政府的支持下，结合国家双创周活动，策划并举办了“亚洲智能硬件大赛”，汇聚中国大陆（深圳、上海、北京、西安）、日本、韩国、中国香港、中国台湾、印度、泰国、新加坡、印尼、马来西亚等地优秀的硬创企业，展示出亚洲硬件力量的崛起。

此次，大赛将关注点集中在创新背后的驱动力—硬件上，采用多维度标准评选参赛作品，包括创新性、痛点解决、商业价值、可持续发展、技术突破、产品设计，力求打造亚洲最杰出的智能硬件盛会。 本次大赛辐射面涵盖整个亚洲地区，并吸引来自世界各地的智能硬件人才参与进来。同时，大赛将把中国的“双创”精神带出去，影响周边国家一起参与。

赛程安排：

7 月底–8 月底： 为期一个月的线上报名

9 月：10 个城市初赛，每座城市选拔出 10 支获胜队伍

10 月第一周： 国际评审网上评选，最终入选的 15 支团队将进入决赛

10 月中旬： 上海·杨浦区总决赛

参赛团队来自：

中国大陆、日本、韩国、中国香港、中国台湾、印度、泰国、新加坡、印尼、马来西亚等地

参赛福利：

所有城市分赛场入围团队均可获得由动点科技提供的 TechCrunch 国际创新峰会 2018< 深圳站> 门票一张

城市分赛场第二和第三名的团队均可获得由动点科技提供的 TechCrunch 国际创新峰会 2018< 深圳站> 创业展区展位的 8 折优惠

城市分赛场入围团队均可获得 Nodespace 提供的优先 7 折入驻权（优惠期为 6 个月）

所有城市分赛场入围团队均将受邀参加由动点科技举办的 TechCrunch 国际创新峰会 2018< 深圳站> 国内媒体日和 TC 媒体日活动

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