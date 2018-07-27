诺基亚公布二季度财报，小鸣单车跳楼价甩卖 | 早 8 点档 区块链

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诺基亚公布二季度财报

诺基亚公布了第二季度业绩，其中季度收益低于市场预期，但诺基亚承诺，随着 5G 的发展周期加快，公司业务将在今年晚些时候得到复苏。诺基亚称，公司第二季度的营业利润较一年前下降 42%，至 3.34 亿欧元，低于分析师的平均预测 3.73 亿欧元。

“小鸣单车破产工作信息”公众号发公告称，广州市中级人民法院作出裁定：受理张璐对广州悦骑信息科技有限公司（“小鸣单车”经营者）的破产清算申请。

悦骑公司管理人拟委托中国再生资源开发有限公司对分布全国的小鸣单车进行回收处置。后者同意以净价 12 元/辆的价格对单车进行回收。

至于大家的押金……就算卖了 43 万辆单车，还是不够钱填上 2000 多万押金的坑。

昨天，抖音宣布启动“向日葵计划”，将在审核、产品、内容等多个层面推出 10 项措施，助力未成年人的健康成长。

抖音声称，这是国内短视频平台，推出的首个专注于未成年人健康成长的系统保护计划。

与此同时，有报道指哔哩哔哩、秒拍、波波视频、沙发视频等短视频软件均被小米、华为等多个应用商店下架。

拼多多昨晚敲钟上市，开盘上涨近 40%

拼多多昨晚在美上市，开盘价报 23.5 美元，上涨近 40%，市值超 290 亿美元。截至 23 时 09 分，拼多多股价报 26.32 美元，上涨 38.53%。

近日，一篇发表在英国皇家学会期刊上的论文指出，感染弓形虫的人更容易做出创业举动。

研究人员以来自 42 个国家和地区的 1495 名大学生和 197 名参与过创业活动的人作为蓝本，发现感染了弓形虫的学生更倾向于选择商科或企业管理类课程；而曾参加过创业的人中，感染了的人也更愿意去创业。

论文第一作者认为，创业的风险很大，但弓形虫会减少这种恐惧的产生。研究还指出，过去 25 年来，弓形虫的全球感染趋势和同期企业家的全球企业态势呈积极相关性。支持微生物会影响人类行为一说的研究证据也越来越多。

《国际金融报》援引互联网分析师郝智伟指出，熊猫直播即将完成被兼并过程，目前正在走签字、审计、财务方面的流程，交易对象尚不清楚，交易金额并没有传闻中的 30 亿那么多。

前段时间，有媒体报道称熊猫直播正在寻找买家，作家 30 亿元左右。随后，熊猫直播也承认和“多家厂商接触”。看来，这次终于谈拢了。

前段时间，上海经信委主任曾到硅谷拜访一系列公司，从 Google 毕业的无人驾驶汽车公司 Waymo 也是其中一家。

昨天，新智驾报道指出，Waymo 中国区负责人王敏透露，Waymo 正在筹建中国办公室，但没确定要在哪个城市。

近日，国际数据公司 IDC 发布了一份关于区块链支出的报告。

报告预测， 全球区块链支出将于 2022 年达到 117 亿美元。今年，区块链支出预计将达到 15 亿美元，几乎是去年的两倍。

从国家地区而言，美国在区块链上的投资最高，其次是西欧，然后才到中国和亚太地区。