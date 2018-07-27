亚马逊的 AWS 云服务继续引领业绩亮点，运营利润达 16 亿美元 新闻

亚马逊 的网络服务 AWS 继续成为公司财报的亮点，再次显示了亚马逊在第二季度新业务中寻求的增长——尤其是利润率远高于其核心零售业务的市场。

尽管现在经营着一家杂货连锁店，亚马逊的 AWS 部门——其营业利润率超过 25％，而零售利润微薄——与去年第二季度相比，第二季度同比增长 49％。与最近 6 个月相比，去年同期也增长了 49％。AWS 目前的运转率营收超过 100 亿美元，第二季度营收超过 60 亿美元。与此同时，亚马逊的零售业务营收达到近 470 亿美元，净利润超过 13 亿美元（未经审计）。亚马逊的 AWS 在其 61 亿美元的收入中创造了 16 亿美元的运营利润。

简而言之，亚马逊卓越的 AWS 业务是其实际净收入的最大贡献者。该公司第二季度每股收益为 5.07 美元，而分析师估计每股收益约为 2.50 美元。亚马逊第二季度总营收为 529 亿美元，同比增长 39%。这个数字低于投资者的预期。亚马逊与 Google、苹果和微软，仍然是市值达 1 万亿美元的公司。

亚马逊的广告业务继续保持增长，营收达到 22 亿美元，同比增长 132%。亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨维斯基（Brian Olsavsky）在财报电话会议上表示：“对我们来说，这是个数十亿美元的业务。我们看到，在多个领域该业务都获得了很好的接受度。”

题图：TechCrunch