Apache 年度报告公开：项目开发使用最多的语言，仍属于 Java
动点科技从 Apache 发布的最新 2018 年年度报告中获悉：该生态系统今年生态系统活跃增长，甚至会有盈余。Apache 基金会拥有 300 多个项目和超过 6,700 个代码贡献者，现在是世界上最大的开源基金会——项目领域涵盖从大数据到云计算再到内容管理的所有内容，最大的代码存储库用于处理 OpenOffice 的开源文档。
Apache 软件基金会总裁 Phil Steitz 表示，2018 年会是基金会发展很好的一年，他们会继续确保 Apache 软件基金会提供优质可靠的服务，并让 Apache Software Foundation 成为一个轻量级，轻度管理的组织。 最重要的是为确保可持续发展的基础奠定坚实的财政基础。
Apache 软件基金会基础设施副总裁 David Nalley 表示，去年提供的 GitBox 服务在今年得到了显着的扩展和改进，并希望所有使用 Git 的项目都将转向这个新的工作流程，计划明年放弃最初在内部使用的 Git 工具。
该报告揭示了基金会的持续增长：
- 在顶层项目中，194 个委员会共管理 319 个项目，其中 16 个是新项目，现在有 54 个项目处于孵化阶段
- 基于这上述项目，原始代码在过去一年中已被下载 900 万次。 共有 3,280 名提交者提交了 7100 万次代码。经换算，在 222,684 次提交中，贡献了超 6 亿美元的价值
- 从项目使用的代码语言的分布来看，Java 第一，占所有项目的 58％，第二位是 C，第三位是 Python，第四位和第五位是 C++ 和 Javascript，两者差距不大。