Apache 年度报告公开：项目开发使用最多的语言，仍属于 Java 新闻

动点科技从 Apache 发布的最新 2018 年年度报告中获悉：该生态系统今年生态系统活跃增长，甚至会有盈余。Apache 基金会拥有 300 多个项目和超过 6,700 个代码贡献者，现在是世界上最大的开源基金会——项目领域涵盖从大数据到云计算再到内容管理的所有内容，最大的代码存储库用于处理 OpenOffice 的开源文档。

Apache 软件基金会总裁 Phil Steitz 表示，2018 年会是基金会发展很好的一年，他们会继续确保 Apache 软件基金会提供优质可靠的服务，并让 Apache Software Foundation 成为一个轻量级，轻度管理的组织。 最重要的是为确保可持续发展的基础奠定坚实的财政基础。

Apache 软件基金会基础设施副总裁 David Nalley 表示，去年提供的 GitBox 服务在今年得到了显着的扩展和改进，并希望所有使用 Git 的项目都将转向这个新的工作流程，计划明年放弃最初在内部使用的 Git 工具。

该报告揭示了基金会的持续增长：

在顶层项目中，194 个委员会共管理 319 个项目，其中 16 个是新项目，现在有 54 个项目处于孵化阶段

基于这上述项目，原始代码在过去一年中已被下载 900 万次。 共有 3,280 名提交者提交了 7100 万次代码。经换算，在 222,684 次提交中，贡献了超 6 亿美元的价值

从项目使用的代码语言的分布来看，Java 第一，占所有项目的 58％，第二位是 C，第三位是 Python，第四位和第五位是 C++ 和 Javascript，两者差距不大。