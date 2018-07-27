大象：创业的安娜·卡列尼娜原则

谁能想到世界排名第一的上届冠军德国会在小组赛就回家，而拿着一手好牌却失败的创业案例也是比比皆是。创业和足球一样，充满未知，充满不确定。

当然了，创业和足球的联系绝不仅限于此，如果想知道更多，请往下翻。这是大象在 湾区孵化器 的一次分享，关于足球和创业。以下：

中国队为什么老是输，为什么 14 亿人里连 11 个会踢球的都找不到？为什么日本队可以和比利时打得如此流畅？为什么欧洲足球的风格这么雷同？

这些问题都指向一个相同的答案。

30 年前，足球世界有英式的长传冲吊，意大利的链式防守，巴西的细腻倒脚，德国队韧劲十足的整体，每支队都有自己的风格。经过 30 年的演化，风格趋于平均，《足球经济学》给这种演化找到了终点——欧洲大陆足球的打法 。以西班牙、德国、意大利、荷兰、法国为代表的西欧国家已经找到了现代足球的奥义。

简要地说，这种打法的核心原则是「整体作战」，把一支球队当做一个系统，要多传球、多跑位、推进要快、一定不能粘球。具体的例子是，《数字游戏》通过分析了几万场比赛数据后发现， 一名球员场均触球时间只有 53.4 秒 ，也就是说另外 89 分钟多，都在无球跑动。

更加容易理解的例子是梅西，他在巴塞罗那的传控体系里左右逢源，巧妙配合、精彩进球都源源不断；而他在阿根廷国家队则是步履蹒跚，屡屡陷入敌方数人的包围圈，没有人怀疑梅西的个人能力，但 现代足球早已进化到不依靠个人的时代了 。

当然，每个队的具体风格会有不同，但区别很小。《数字游戏》的作者分析了英超、德甲、西甲和意甲联赛的球队数据，认为它们基本上都是一样的，所谓的不同风格就像是战车上的装饰品。

下图是作者对四大联赛各项指标的统计：

足球世界里分成了两个阵营， 谁使用这个打法谁就是先进的，谁不用这个打法谁就是落后的，而中国队显然属于后者 。

参加这次世界杯的日本队，在 32 支队伍中平均体重倒数第三，身体素质肯定不如中国队，但正是这支日本队差点让欧洲豪门比利时队陷入绝望。何也？因为日本踢的是和乌拉圭、冰岛，西班牙、巴西、德国一样， 踢的是一种叫做现代足球的足球，一种正确的足球 。

回到创业，我们从足球里面可以获得什么启发呢？什么是正确的创业？

一般来说， 发展得好的项目，重要的几个环节必须基本上都做对。但是导致项目失败或者举步维艰，原因是五花八门的，可能仅仅是因为某一点没有做好 。套用托尔斯泰的说法就是「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」。我管这叫 创业的安娜·卡列尼娜原则 。

首先，要在正确的地方。 毫无疑问，北上深杭是目前国内最具创新活力的城市，如果你要创业，当然应该首选这四个地方。南昌、合肥、大连这样的城市并不是说完全没有机会成就一个独角兽企业，但在概率上会小很多。

这个道理在足球世界已经被证明得很充分了，你要成为一个顶尖的足球运动员，当然是想尽办法到五大联赛去踢球；你要成为一个顶尖的篮球运动员，NBA 是必然的选择，没有经过高水平联赛的历练，就算有姚明这样的天赋，也不可能达到他今天取得的成就。

第二，要用正确的方式 。这个正确的方式具体来讲涉及三个方面，那就是团队优先，拿风投，设期权，有愿景。这个事情在今天应该已经是创业的常识了，但是也并不是每个人都完全明白。这个模式最早是起源于纽约的基金管理人阿瑟•洛克为诺伊斯、摩尔等八位创业者引入仙童照相机与仪器公司的 138 万美元。这个事情的意义无比巨大：

1、仙童半导体的创立成为硅谷诞生的标志；

2、仙童是以风险投资方式创立的第一家硅谷高科技公司；

3、阿瑟•洛克成为第一位真正意义上的风险投资人；

4、仙童也是第一家向大部分员工发股票期权的公司，此后，硅谷的年轻人不再以工资为报酬的首选了；

5、仙童是第一家完全以技术创新为宗旨的高科技公司。

这之后，仙童模式风行硅谷，成为高科技公司创业的通行模式。

中国的第一代互联网创业者的成功也得益于这种模式，搜狐、新浪、网易、腾讯等都是在风险投资的支持下才异军突起。这里面最奇葩的是阿里巴巴的马老师，草根出身，却阴差阳错地掌握了硅谷的这套玩法，才有了后面的一系列的宏大故事。

在传统的创业故事里，人们喜欢听白手起家、含辛茹苦、忍辱负重这样的传奇故事，但这些品质只不过是创业成功的基础条件而已， 更加重要的是用科学的方式创业，那就是仙童模式。 以一己之力扭转乾坤平地起风雷这样的故事听起来很过瘾，但怎么着也都是蛮干。

那些太极大师之所以在格斗狂人徐晓东面前不堪一击，是因为 他们用的中古时代的技法去对抗一个经过现代格斗训练的运动员 ，怎么能有胜算？

在所有经过充分竞争的领域，很难有奇技淫巧的生存空间 ，以前哥伦比亚的守门员伊基塔喜欢在比赛中用「蝎子摆尾」来守门，墨西哥队有身高 1 米 75 的守门员坎波斯，要放在现在的比赛中，早就被淘汰了。

第三，要创造一家指数型的企业。 在我们盈动的投资逻辑里，是把现实世界分成两个截然不同的部分的，这两个部分 一个叫收益递减世界，一个是收益递增世界。

举例来说，收益递减是指，假如刚从国外回来，下飞机时就想吃小龙虾，吃到第 1 只时，美味无比，吃到第 20 只、50 只的时候，觉得也不过如此，收益就开始递减。

什么是收益递增的世界？这条理论，之前经济学是不认可的，收益永远是递减，这是马歇尔在两百多年前就已经论证过的定理，那为什么收益会递增呢？

受摩尔定律的影响，电子元器件的成本无限地趋向于零。这两年冒出很多很多造电动汽车的企业，这在以前是无法想象的。李书福的吉利汽车走到今天，经历的坎坷是常人无法想象的，但现在的新车公司基本两三年基本上把估值做到了几十亿美金。 这种事情也只有在受摩尔定律影响的高科技领域才能发生，而在那些资源驱动型的收益递减的世界史不成立的。

第二个原因是网络效应， 网络效应导致收益递增变成可能 ，随着节点的增加，网络价值是用户数的平方。一个人用电话机是没有价值的，两个人联系了以后电话的价值，当十万个乃至更多人连在一起的时候，它的价值越来越大。

指数型企业往往有一个宏大的愿景 ，可能有的人觉得是吹牛，就像现在区块链，我说目前区块链的逻辑就是先吹牛，再做事。但是在互联网新经济领域，它的整个逻辑、结构、规则是比较明确的，所以我们看得更加清楚，你要有有做大事的愿景。

指数型企业要符合三个特质 ，业务或者运营模式或者产品，有没有在线化？有没有智能化？有没有网络化？有没有用到这些先进的工具？没有这些先进的工具和技术，是不可能实现指数级发展。

指数型企业要有一个非常好的盈利模式 。盈利模式不就是利益相关者的交易结构吗？假如交易结构涉及到两方、三方、四方，大家很爽，不能竭泽而渔。现在滴滴打车碰到问题了，它的交易结构有漏洞，导致他在某些方面要发力去修复它，导致政府或者 C 端消费者的反弹。

一个创业公司，唯一重要指标是增长 。不是简单的线性增长，是指数级增长，过一个礼拜要增长几倍，不一定是营业收入，可能是用户数量，可能是对事情本身的认知而已，必须要用倍数的方式来获得增长。

开个馄饨店不叫创业，叫创富，硅谷孵化器 YC 创始人保罗·格雷厄姆讲，一个创业公司的服务必须有很大的用户群体，一家馄饨店的服务半径差不多 3 公里以内，增长是有限的。

你的产品能不能被足够多的人群所接受？你能不能提供足够多人群需要的产品或服务，这是我们判断项目值不值得下注的一个核心要素。 如果不符合，就老老实实做生意，把钱赚到，也很光荣，芒格说，一个不赚钱的企业是不道德的，反过来说，一家赚钱的企业就是道德的，虽然你从事的只是生意，只是在创富，同样值得尊敬，只是不在风险投资的事业之内而已。

前两天见一个出版集团的老总，他说「得到」找他融资，去年利润才几千万，估值 80 亿人民币，我这个出版集团有这么多的渠道、资源和牌照，我估值才 100 多亿。其实这就是收益递减和递增两个世界的差别。

以上，是我从看世界杯过程中得到的几点启发。

世界上的很多事情，在道理上都是相通的，每个领域都有正确的方式存在，它可能会涉及到方方面面，但是，至少那些已经被验证了的东西，我们就不要轻易地区挑战它了，虽然做的时候很过瘾很血脉贲张，但结果会很残酷。还是那句话，「要在水多的地方挖井，不要以穿越荒漠为荣」。