小米 8 探索版放出更多官方图集，以及发售确认日期 新闻

小米官方宣布，此前发布会放出的概念版手机 小米 8 探索版 将于 7 月 30 日（下周一）晚 7:30，在小米商城首销，定价 3699 元。作为小米史上最强大、最炫酷的手机，相比普通版的小米 8，其最大的特色是加入了压感屏幕指纹、结构光人脸识别以及辨识度爆表的透明后盖。

配置方面，小米 8 透明探索版采用 6.21 英寸 OLED 屏幕，分辨率 2248×1080，搭载骁龙 845 处理器，支持双频 GPS，8GB 内存+128GB 机身存储，1200 万+1200 万像素变焦双摄，前置 2000 万大像素相机，内置 2900mAh 容量电池。

小米 8 透明探索版是全球首款压感屏幕指纹手机。相比普通屏幕指纹手机，小米 8 创新性的引入了高灵敏压力传感器。解锁时，手指无需在屏幕上过多停留，按压屏幕的压力克数达标即可获得清晰的指纹图像，配合震动反馈，让解锁体验更流畅。

这款手机最大亮点无疑就是由于机身背部完全透明，从背部即可一窥手机内部构造：新设计的 NFC 线圈、凯夫拉纹理的电池装饰，并在各处饰以⾼精密元器件符号点缀，尽显精工之美。等待两个月，小米 8 透明探索版终于来啦。实在心急的用家也可以通过图片来先饱饱眼福，下为小米官方最新公布的高清图赏：