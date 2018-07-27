微信惊现小秘密：文章将支持以图片形式分享

近日，微信（安卓版本）发布了 6.7.2 测试版，在微信官方介绍里，该测试版本并无亮点，仅仅只是在“小程序”里增加了个“我的小程序”，并支持拍照翻译。然而，这真是这次升级的全部吗？

当然不是，7 月 27 日，动点科技就无意中发现了一个该测试版中的隐藏黑科技： 文章可以转换成图片并分享给好友或者朋友圈。

一图抵千言，文章转换之后的图片就是这样的：

以前，我们要想在微信里分享文章，分享出去的其实只是一个带有文章标题的超链接而已，读者只能在打开链接之后看见文章的具体内容，然而，打开链接这个动作实在是太麻烦了，读者渴望以更简洁的方式先了解这篇文章的大致内容。

而微信测试版中的这个文章转图片的功能则给了读者以最快速度了解文章内容的方法。如上图所示， 用户可以快速了解到原文的图片、大致内容、文章来源、文章原标题等。而且图片右下角还有一个二维码，读者如果感兴趣，还可以长按识别二维码阅读原文。

动点科技认为，这或许是微信 6.7.2 测试版中最令人兴奋的功能。

接下来，相信很多同样倍感兴奋的人会问我，这个功能如何开启使用？接下来动点科技就分享一下窍门：

下载并安装微信 6.7.2 测试版之后，随便在微信中打开一篇文章，不要点击文章右上角那三个点（点击这里，只能像以前那样分享链接），而是先选择一段你认为有分享价值的话，随后，系统会跳出一排功能键，点击第二个按钮“发送”，随后，选择分享给“朋友”或者“朋友圈”，即可完成分享。

而且值得一提的是，该功能不仅支持微信公众号里的文章，第三方平台的文章只要是在微信中打开的，都支持该功能。

当然，目前该功能还仅仅在测试版中存在，普通大众想要体验该功能，或许还要耐心等待一段时间。