AppBi: 从上半年 Search Ads 数据分析国内 App 出海红利 新闻

截止 2018 年上半年，苹果 Search Ads 已经正式上线近两年，搜索广告投放国家也开放得越来越多。尽管 Search Ads 还没有对中国开放，但国内的诸多开发者早已对 Search Ads 并不陌生，甚至已经多次为出海的 App 投放过搜索广告，也体会到了由 App Store 的 Search Ads 业务带来的优质流量和高 ROI 回报。

那么，2018 年上半年 Search Ads 数据表现如何呢？基于 App Store 大数据的积累和对 Search Ads 数据的始终追踪，AppBi 对 App Store 及 Search Ads 在 2018 年上半年（1 月至 6 月）的美国区数据进行了分析。

一：美国区 App Store 数据表现

美国区 App Store 一直是各国开发者出海时打开的第一个海外市场，随着 Search Ads 逐渐开放越来越多的国家和地区，随着全球出海浪潮的不断推进，美国区 App Store 在 2018 年上半年数据状况如何呢？

App 更新数量

1 月和 2 月基本持平，3-5 月 App 更新数量明显增多，6 月又有所下降。这或许是由于，今年 3 月份开始，苹果后台针对 App 审核开始加严，不达审核标准的包一律不予以通过，开发者只能通过不断优化主包来提升产品性能，获取更多流量。一些不合格的 App 因此无法上架。

而到了 6 月份年中，很多公司会做年中复盘，对 App 产品的性能及市场方向进行一定程度的调整，因此新上架 App 数量有所下降。此外，苹果 WWDC 大会每年 6 月份进行，到 6 月，很多开发者都在观望 App Store 以及苹果其他政策是否有新的变化，也可能导致数据较前两个月略有下滑。

App 类别分布

游戏类产品一直以来因为其生命周期短、更新换代较快、受时事热点影响较大的特点，故新产品每年的上架数量位于其他榜类之首。其次“商务”“生活”类的榜单包罗的产品类型较多，除商务、生活类自身产品外，很多 App 更像是旅游、财务或者游戏，因此上架数量占比有所提升。此外，随着人们生活水平的提高，“教育”越来越受到人们的重视，无论是学前教育、学生辅导还是成人教育，越来越多的人愿意把时间、精力、财力放在自我提升上面，所以各种“教育”类 App 应运而生。

App 评分分布

值得注意的是，在 App Store 中显示的 App 评分有的是历史评分，有的是版本更新后选择了评分重置，清零历史评分后从当前评论分数累计。

所以评分整体较好一方面可能是历史评分积累的结果，另一方面即使某款 App 历史评分记录差评较多，也可以更新版本后，通过提高 App 质量及重置评分来积累更多的好评。此外，随着 App Store 审核流程越来越规范化、严格化，App 的质量也都整体有所提升，因而评分等级较高。

二：Search Ads 上半年数据报告

美国区 App Store 是 Search Ads 首次亮相的应用商店，Search Ads 在美国区的表现可能直接影响全球开发者的广告投放策略。那么在过去的半年里，Search Ads 数据趋势是怎样的呢？

新增投放广告的 App 数量

从 2018 年上半年投放广告的 App 数量来看，1 月至 6 月投放广告的 App 数量呈递减的趋势，尤其 6 月份投放数量不及 1 月的 30%，这可能与苹果搜索广告开放多个国家和地区有关，随着美国地区搜索广告红利的消失，开发者开始尝试在其他国家和地区进行广告投放。

投放广告的 App 类别分布

从投放广告的 App 类别分布来看，游戏类 App 依然是参加苹果 Search Ads 竞价广告最多的应用，远远超过其他类别的 App。其次是教育类和工具类 App。这类 App 普遍在 App Store 数量较多，因此竞争较大，选择通过投放广告来获取更多用户、更多流量。

同时，值得注意的是，Top 3 类别（游戏、教育和工具）下的 App 产品主要是付费甚至付费金额相对较多的类型，比如游戏，某款游戏在 App Store 可能高达 200 多人民币。所以为了获取更多的目标用户，吸引用户付费购买，这类 App 的开发者愿意尝试更多的推广方式，而 Search Ads 获取的用户较精准，活跃用户留存率及付费率相对较高，因此成为他们倾向选择的推广方式之一。其他类型的产品用户付费率相比于这三类来说略低一些，因此仅有部分开发者愿意投入较多的成本用于 Search Ads 优化。

广告词投放个数与 App 数分布

从广告词投放个数与 App 数分布图来看，大部分 App 在投放广告时还是相对保守的，多数 App 投放的广告词在 500 个以内，这也从侧面反映出，大多数开发者目前对于投放词的选择仍然比较谨慎，毕竟每个投放词都要设置相应的竞价。同时，由上图可见多数应用在竞价词选择这里会集中聚焦到某一部分词，也就是会出现多款产品集中竞争特定一些词的现状，同词下竞争激烈这会导致竞价成本提升，竞争周期拉长，降低 ROI 回报。

广告投放时间与 App 数分布

同样地，从广告投放时间与 App 数分布来看（因数据庞大，这里仅展示 1~30 天数据分布），大多数 App 的投放时间较少，仅为 1~7 天。当然，也有个别 App 在 Search Ads 中采取“持久战”战略，据 AppBi 监测，2018 年上半年，投放天数最久的 App 连续投放 184 天，基本整个上半年始终处于竞价投放状态。

三：Search Ads 重点榜单分析

App 投放榜单国家分布

关键词竞价榜单 App 类别分布

关键词竞价榜单前 150 名中，占比 TOP3 的 App 类型依次为游戏、摄影与录像和教育。细分占比最多的游戏类产品，发现竞价词最多的游戏类型为休闲益智类，占所有游戏总数的一半。另外两个占比较多的是养成类游戏和跑酷游戏，大体类型可划分为轻度游戏，而重度游戏在竞价词个数占比上相对较小，可见重度游戏的竞价词相对集中统一，并不执行大面积覆盖策略，竞价针对性较强。

国内 TOP 10 出海 App

国内 App 出海攻略

当前 Search Ads 正在全面拓展服务国家和地区，正是 App 广告优化的红利期。国内开发者应抓住这个时期尝试拓展海外市场。AppBi 为广大国内开发者整理了出海攻略。

攻略一：把握四个优化

搜索优化：选择性价比高的关键词，提高关键词竞争度；

榜单优化：掌握榜单更新规律，提升 App 榜单排名；

转化率优化：通过 AB 测试调整 App 产品详情页的内容，最大化转化率；

评论优化：提高用户体验，引导用户对 App 留下正向的、积极的评论。

攻略二：采用恰当的投放策略

游戏类应用推广周期短，竞争激烈，对关键词的精准度和出价的要求较高。在推广策略是建议精准投放。而应用类 App 推广周期长，在推广策略上可持续、海量投放。

攻略三：精准选择关键词

苹果搜索广告投放有两个最为重要的环节——“选词”和“调价”。其中，关键词选择是苹果搜索广告优化的基础。苹果搜索广告优化过程中选择关键词，应从 App 与关键词之间的相关性、关键词的流行度和竞争度等多方面综合考虑。

本文来自第三方投稿，文章仅代表作者观点，并不代表本站立场。