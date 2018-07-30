更美 APP 宣布完成美图领衔的 5000 万美元 D1 轮融资 新闻

7 月 30 日，消费医疗平台 更美 APP 宣布完成 5000 万美元 D1 轮融资，投资方为美图公司与道合母基金，华兴资本继 C 轮后继续担任更美独家财务顾问。

更美成立于 2013 年，致力于为用户提供整形、微整形、齿科、眼科、抗衰老等消费医疗领域社区、电商与金融服务。借助互联网打通内容、社交与交易环节，实现高效的人群触达，更美重塑了消费医疗服务产业链，打破信息不对称，大幅提升了行业效率，并且公司运营已经进入了全面盈利状态。

据德勤《2017 年中国医疗美容市场分析报告》显示， 2015 年中国医疗美容市场的规模为 870 亿元，2017 年全年预计达到 1760 亿元，分析预测，2020 年中国医疗美容市场规模将达到 4640 亿元，年均复合增长率达到 40%。

更美 CEO 刘迪表示，随着 90 后与 00 后消费者快速涌入市场，虚拟美颜已经成为互联网用户刚需，消费者需求正在从线上快速传导到线下，医美行业将在未来 10 年内迎来真正的黄金期。更美作为医美行业的在线入口，连接线上流量与线下商家，期待与医美产业上下游企业携手创造一个基于用户口碑的医美生态，共建良币驱逐劣币的消费环境，并把医美行业的成功经验复制到齿科、眼科、妇产科、抗衰老等消费医疗领域。

据悉，本轮融资将主要用于 AI 技术研发、团队扩充、地域与品类拓展，这也是更美创建 5 年来的第 5 轮融资，投资方包括经纬、红杉、腾讯、维梧资本、潮宏基、中信建投、复星、君联等。

同时，除资本层面之外，更美还将引入美图长期积累的影像技术与大数据技术，建立医疗美学智能引擎。该引擎能帮助千万用户通过上传照片和视频，获取自己的专属颜值报告与美学建议，同时向用户推荐最适合的医美项目与诊所、医生选择。刘迪表示，更美在 2017 年就已经启动了相关研发工作，美图的技术与数据积累将帮助更美更高效地实现从线上虚拟美颜到线下实景美颜的加速对接。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。