受 Facebook 股价下跌影响，扎克伯格身家缩水至 660 亿美元 新闻

据外媒报道，在 Facebook 股价大幅下跌之后，其创始人、CEO 马克·扎克伯格的身家也大幅下跌，目前已缩水至 660 亿美元，跌出了福布斯实时富豪榜前五。

Facebook 在上周三发布了营收及利润同比均有大幅增长的二季度财报，但其预计未来营收增速可能放缓，支出可能增加，这也导致其股价连续两个交易日下跌。在上周四美国股市收盘时，Facebook 股价为 176.26 美元，较前一交易日 217.5 美元的收盘价下跌了 41.24 美元，跌幅为 18.96%；而在上周五美国股市收盘时，Facebook 股价小幅下跌至 174.89 美元。

股价大幅下跌也导致扎克伯格的身家损失惨重，作为 Facebook 的创始人，他目前持有大量的股票，他个人身家中超过 90% 是与其持有的股票挂钩，Facebook 股价下跌，他的身家自然也就大幅缩水。在目前的福布斯实时富豪榜上，扎克伯格的身家为 660 亿美元，在福布斯实时富豪榜上排在第七位，已跌出了前五。

前不久， 彭博亿万富翁指数排名 曾报道马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 击败沃伦·巴菲特 (Warren Buffett)，成为全球第三大富豪。“这位社交媒体 Facebook 联合创始人现在财富只落后于亚马逊首席执行官 Jeff Bezos 和微软的 Bill Gates。”