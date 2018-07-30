近日，共享住宿空间品牌“千屿 Islands”宣布获得 Pre-B 轮融资。本轮融资由 元璟资本 和投资人王刚联合投资。

2017 年 8 月成立至今，一年时间里，千屿已经累计完成了来自高榕资本、真格基金、昆仲资本、华创资本、梅花创投等机构的数千万元融资。

中国酒店业市场 1700 万间夜的客房体量中，仅有 230 万间夜的客房是品牌化的，这意味中国酒店业的品牌化程度仅有 15%，相比于美国同期高达 75% 的品牌化程度，中国酒店业的品牌化进程方兴未艾。海量正在营业中的非品牌单体存量酒店，孕育着酒店行业结构性的机会。

成立一年来，千屿始终致力于服务这些存量酒店，输出品牌化的运营管理、渠道销售、会员体系、管理系统和供应链，帮助其实现更好的收益。据官方数据，千屿已在北京、上海、成都、西安等 10 余座城市拥有上千间客房，近期更以每天 5 家门店的速度签约，七月签约房源月环比增量达 300%。这个速度意味着，到今年年底，成立仅一年的千屿将实现接近半个汉庭的规模体量。

消费者可以在千屿 Islands 小程序、主流 OTA 平台及在线短租平台上预订到千屿的客房。千屿创始人 & CEO 甘宜哲是一名 90 后连续创业者，曾任北京大学学生会副主席。据甘宜哲介绍，与千屿合作后三个月到半年内，单体酒店普遍收益提升 15% 以上，千屿付费会员整体复购达 89%。